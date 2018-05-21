Мирко Мюллер: "Сердце разрывается после таких поражений"

Защитник сборной Швейцарии Мирко Мюллер нашел в себе силы рассказать о том, как воспринял поражение в финале чемпионата мира от Швеции (2:3 Б).

- Очень тяжелые чувства на душе после того, как мы проиграли золото в такой манере – в серии послематчевых бросков, - заявил Мюллер. - У шведов было побольше моментов, но наша команда сохраняла шанс на победу до самого конца.

- В чем причина нынешнего успеха сборной Швейцарии?

- Не так уж просто дать конкретный ответ. Нам удавалось хорошо действовать в обороне в матчах с топ-сборными – Финляндией, Канадой. Собственные моменты мы неплохо реализовывали. Вот это если вкратце о том, почему мы дошли до финала.

- Швейцария проиграла сборной Швеции второй финал чемпионата мира. У вас появился принципиальный соперник?

- Не хотел бы заглядывать вперед. Сейчас мы очень огорчены результатом. Надеюсь, что когда-нибудь у нас получится обыграть шведов в матче за золото. Но кто сейчас скажет, когда он будет в следующий раз?

- Как оценить турнир для себя лично?

- Сейчас меня переполняют грустные мысли. Но наша команда в целом может гордиться тем, как выступила на этом турнире. Каждый из нас проявил себя очень здорово, а командная игра была на высоком уровне. Осознание того, что мы сделали, придет позже – через несколько недель. Пока же очень тяжело смириться с поражением. Сердце разрывается. Ведь мы были так близки к золоту. (Игорь ЕРОНКО)

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