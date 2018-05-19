Мирко Мюллер: "Канада была слишком слаба? Нет, мы – слишком сильны"

Защитник сборной Швейцарии Мирко Мюллер – о сенсационной победе над Канадой (2:3) в полуфинале чемпионата мира.

– Канада была слишком слаба для Швейцарии сегодня?

– Ха-ха. Я бы так не сказал. Мы были слишком сильны – вот так будет правильнее. В последнем периоде у нас осталось совсем мало сил. Но повезло с голом Хааса – шайба удачно от него отскочила. Это придало нам энергии. В конце они забили, отыграли один гол, и мы понимали, что мы просто обязаны не дать даже бросить по нашим воротам. Немножко повезло. Как только прозвучала сирена – меня обуяли просто невероятные чувства. Потрясающе круто праздновать победу в таком матче. Позади длинный турнир. Мы проделали огромную работу. Но ничего – мы будем готовы к финалу. И хотим только золото.

– Сборной Швейцарии удалось сдержать Макдэвида. Как?

– Наши нападающие проделали огромную работу. Он не так часто получал шайбу. Особенно – проходя через среднюю зону, где он набирает свою сумасшедшую скорость. Если он получает шайбу в средней и у него есть пространство – даже самым лучшим защитникам мира придется очень сложно. Поэтому помощь от нападающих была нужна. Они оказывали на него давление. И не позволяли ему раскатиться с шайбой.

– Канада – словно бы главный раздражитель для Швейцарии. "Кленовые" постоянно о вас спотыкаются.

– Я впервые играл против Канады на таком уровне. Так что мне трудно говорить за всех. Конечно, мы были предельно мотивированы. Все-таки это канадцы. Это же лучшая страна мира в том, что касается хоккея. У них огромное количество классных игроков. И, конечно, именно на их фоне хочется себя проявить, показать. И мы ведь заслужили эту победу.

– Вы уже играли со Швецией. На этот раз обыграете?

– Ну, мы только о золоте думаем. Сейчас надо просто расслабиться, поесть, попить, поспать. Хорошенько отдохнуть. И не забивать себе голову финалом завтра. Надеюсь, то, что мы уже встречались, нам поможет. (Игорь ЕРОНКО)

Полное расписание чемпионата мира по хоккею