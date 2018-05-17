Мэтью Барзал - о сборной России: "Затрудняюсь найти у них слабые места"

Форвард "Айлендерс" и канадцев Мэтью Барзал не смог назвать слабые стороны сборной России, с которой его команде предстоит встретиться в четвертьфинале чемпионата мира-2018. По его словам, соперник обладает хорошим подбором исполнителей.

– Мы не смогли обыграть американцев, а потом еще проиграли финнам, но нас это не особо волнует, – цитирует ТАСС Барзала. – Главное – побеждать в следующих трех матчах. Сборная России обладает сильной командой с хорошим подбором исполнителей, у них все в порядке с атакой и защитой. Затрудняюсь найти у них слабые стороны. Знаю, что Капризов приехал на турнир. Он отличный парень. Не думаю, что у него возникнут проблемы с тем, чтобы заиграть в НХЛ.

20-летний Барзал провел на чемпионате мира-2018 семь матчей и набрал 7 (0+7) очков.

"СЭ" проведет онлайн трансляцию матча Россия – Канада. Игра состоится 17 мая, начало – в 17.15 по московскому времени.

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