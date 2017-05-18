Кузнецов - в тройке с Плотниковым и Барабановым на игру с Чехией. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

16:20 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Кузнецов - в тройке с Плотниковым и Барабановым на игру с Чехией

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Сборная России назвала состав на матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против Чехии, который начнется в 17:15.

Россия: Василевский (Сорокин);

КиселевичГавриков, ТелегинАндроновНичушкин;

АнтипинБелов, ГусевШипачевДадонов;

Проворов, ПанаринНаместниковКучеров;

ОрловЗуб, ПлотниковКузнецовБарабанов, Ткачев.

Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия. Видеотрансляция матча Россия – Чехия начнется в 17.15 здесь.

Россия – Чехия: онлайн

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