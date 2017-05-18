Кузнецов - в тройке с Плотниковым и Барабановым на игру с Чехией

Сборная России назвала состав на матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против Чехии, который начнется в 17:15.
Россия: Василевский (Сорокин);
Киселевич – Гавриков, Телегин – Андронов – Ничушкин;
Антипин – Белов, Гусев – Шипачев – Дадонов;
Проворов, Панарин – Наместников – Кучеров;
Орлов – Зуб, Плотников – Кузнецов – Барабанов, Ткачев.
Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия. Видеотрансляция матча Россия – Чехия начнется в 17.15 здесь.
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Антон Белов (хоккей)
- Сергей Андронов
- Артемий Панарин
- Дмитрий Орлов
- Евгений Дадонов
- Никита Гусев
- Никита Кучеров
- Вадим Шипачев
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Иван Телегин
- Валерий Ничушкин
- Сергей Плотников
- Виктор Антипин
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Богдан Киселевич
- Александр Барабанов
- Иван Проворов
- Артем Зуб
- Владислав Гавриков