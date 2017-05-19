Кузнецов объяснил, почему не боится сборную Канады

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов, который сегодня отмечает свое 25-летние, подчеркнул, что не боится встречи с Канадой в полуфинале чемпионата мира-2017, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

По словам форварда, это обусловлено тем, что он родился в Челябинске. Напомним, что Кузнецов является воспитанником "Трактора".

- Это же праздник для друзей, родных, - сказал Кузнецов. - Я-то чаще всего на хоккее встречаю.

- Никак не отметили?

- Да это вы, кажется, уже отметили. Чувствую, что кто-то празднику очень рад.

У Кузнецова спрашивали про поражение от канадцев в Чехии, а он напоминал, что его там не было.

- Боюсь ли я? Так я с Челябинского тракторного завода, чего мне бояться.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.