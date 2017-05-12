Каспарс Даугавиньш: "Отсутствие Овечкина на чемпионате мира-2017 - плюс для сборной Латвии"

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш отметил, что шансы на успех его команды в матче чемпионата мира-2017 против России увеличились после того, как стало известно, что на турнир не приедет нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин. Латыши сыграют с россиянами 15 мая.



- Конечно, плюс для нас, что Овечкин не приедет, - приводит ТАСС слова Даугавиньша. - Он один из лучших игроков в мире, здорово работает, у него сумасшедший бросок, который ни вратарям, ни игрокам неприятно блокировать. Это плюс нам, и минус, наверное, России.