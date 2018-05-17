Илья Михеев: "Казалось, все так близко. А оказалось далеко"

Форвард сборной России Илья Михеев поделился своими эмоциями после поражения в четвертьфинале чемпионата мира от сборной Канады (4:5 ОТ). По его словам, команда играла хорошо.

– Никто сегодня не трусил, все хорошо играли, – отметил Михеев.

– Показалось, что вам было абсолютно все равно, против кого играли сегодня?

– Должно быть иначе? Они такие же люди.

– Что не получалось в первом периоде?

– Проспали начало, проигрывали единоборства.

– Есть ощущение, что все было рядом?

– Думаю, у всех оно есть – вот-вот, совсем близко. Но оказалось далеко.

– В чем канадцы переиграли сборную России?

– В большинстве три шайбы нам забросили. В игре пять на пять мы ни в чем им не уступили, даже были лучше, кроме первого периода. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча Россия – Канада //

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