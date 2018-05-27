Игорь Ларионов: "Конечно, Швейцария пока не топ-сборная"

Знаменитый нападающий, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов в интервью "СЭ" рассказал о плей-офф НХЛ, шансах финалистов на завоевание трофея и выступлении сборной России на чемпионате мира.

– Швейцарцы за последние пять лет дважды играли в финале на чемпионатах мира. Это уже топ-сборная?

– Конечно, нет. Разве Германия топ-сборная?

– Нет.

– Ну вот. Да, безусловно, швейцарцы – большие молодцы и выступили хорошо. Но это не повод делать столь громкие заявления. Поймите, это не плей-офф Кубка Стэнли, где каждая серия идет до четырех побед. А в одной игре может произойти все, что угодно.

Альпийцам в решающих моментах очень помогли ребята из НХЛ. Посмотрите, как здорово проявили себя в Дании Нидеррайтер, Йоси, Фиала и Мейер. Не хотел бы сейчас рекламировать НХЛ, но именно там эти хоккеисты выросли в приличных мастеров и прошли через настоящее сито отбора. Прежде всего, благодаря участию в матчах плей-офф. Полученный за океаном опыт сыграл ключевую роль и на чемпионате мира. (Евгений БЕЛОУСОВ)