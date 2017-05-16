Джонни Годро: "США давненько не выигрывали чемпионат мира. Неплохо бы это изменить"

Нападающий сборной США Джонни Годро после победы над командой России (5:3) в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что его команда здорово провела встречу и добилась важной победы, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Благодаря этой победе американцы заняли первое место в группе А.

– Давненько мы не выигрывали чемпионат мира, – сказал Годро. – Неплохо бы это изменить. Мы получаем море удовольствия от игры в этой команде. У нас случаются ошибки, но это типично для молодых команд, а у нас как раз такая. Однако ошибок становится все меньше – прибавляем мы в этом компоненте по ходу турнира.

Команда у нас очень быстрая и мастеровитая. И атмосфера классная. Прямо наслаждаешься. Мы здорово сыграли с Россией. Большую часть матча провели в зоне атаки. Пропустили несколько контратак, пару раз ошиблись, но в итоге добились важной победы. Очень рад за Хэйса, который сегодня забил. Он один из моих лучших друзей, мы давно дружим, учились вместе в колледже.