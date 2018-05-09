Дмитрий Яшкин: "Матч с Россией станет показателем и для Чехии, и для россиян"

Нападающий "Сент-Луиса" и сборной Чехии Дмитрий Яшкин признался, что клуб пока не предложил ему новый контракт. Также он рассчитывает, что поединок с Россией, который состоится в четверг, станет показательным для обеих команд.

– "Сент-Луис" предложил контракт?

– Пока нет.

– Вариант уехать в Россию, если там будет лучше предложение, существует?

– Не хочу сейчас об этом разговаривать.

– Где зуб потеряли?

– На тренировке. Клюшкой выбили. Неопытный парень, молодой. Каут выбил.

– Поэтому его не заявили?

– Ну, он здесь пока.

– Пастрняка и Крейчи сильно ждете?

– Их бы любая команда сильно ждала. Одни из лучших форвардов не только в Чехии, но и вообще в НХЛ. Они нам очень помогут. Надеюсь, уже будут готовы к матчу с Россией.

– У России 20:0.

– Хороший показатель, но хорошая команда их еще не встретила. Надеюсь, следующий матч станет показателем и для нас, и для них. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, матч Чехия – Россия состоится 10 мая и начнется в 21:15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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