Дмитрий Яшкин: "Матч с Россией станет показателем и для Чехии, и для россиян"

Нападающий "Сент-Луиса" и сборной Чехии Дмитрий Яшкин признался, что клуб пока не предложил ему новый контракт. Также он рассчитывает, что поединок с Россией, который состоится в четверг, станет показательным для обеих команд.
– "Сент-Луис" предложил контракт?
– Пока нет.
– Вариант уехать в Россию, если там будет лучше предложение, существует?
– Не хочу сейчас об этом разговаривать.
– Где зуб потеряли?
– На тренировке. Клюшкой выбили. Неопытный парень, молодой. Каут выбил.
– Поэтому его не заявили?
– Ну, он здесь пока.
– Пастрняка и Крейчи сильно ждете?
– Их бы любая команда сильно ждала. Одни из лучших форвардов не только в Чехии, но и вообще в НХЛ. Они нам очень помогут. Надеюсь, уже будут готовы к матчу с Россией.
– У России 20:0.
– Хороший показатель, но хорошая команда их еще не встретила. Надеюсь, следующий матч станет показателем и для нас, и для них. (Игорь ЕРОНКО)
Напомним, матч Чехия – Россия состоится 10 мая и начнется в 21:15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.