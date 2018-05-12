Давид Пастрняк: "Несколько ошибок россиян позволили Чехии одержать победу"

Нападающий "Бостона" и сборной Чехии Давид Пастрняк высоко оценил уровень мастерства игроков сборной России. Пастрняк считает, что ошибки соперника позволили его команде победить (4:3 ОТ) в матче группового этапа чемпионата мира.

– У соперника отличная команда, - цитирует ТАСС Пастрняка. - Мы знали, что русские хорошо играют в большинстве, у них много умных и мастеровитых ребят. Против них мы пытались показать свою игру, соперник сделал пару ошибок, которые позволили нам выиграть.



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