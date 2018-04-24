Берра и Нидеррайтер вошли в состав сборной Швейцарии на чемпионат мира

Вратарь "Анахайма" Рето Берра и нападающий "Миннесоты" Нино Нидеррайтер вошли в состав сборной Швейцарии на чемпионат мира 2018 года, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии. Турнир пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

Напомним, в сезоне-2017/18 Берра провел 5 матчей в НХЛ, одержав одну победу при проценте отраженных бросков 92,6. В АХЛ он выиграл 16 игр из 32, пропуская в среднем за игру 2,66 шайбы и отражая 92,2 процента бросков.

Нидеррайтер, в свою очередь, в "регулярке" участвовал в 63 матчах, набрав 32 (18+14) очка. В пяти играх Кубка Стэнли он не набрал ни одного балла за результативность.