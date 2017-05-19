Айгарс Калвитис: "Латвия решит вопрос о безвизовом въезде на ЧМ-2021 позже"

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис рассказал о подготовке к чемпионату мира-2021, который пройдет в Минске и Риге. Он добавил, что латвийская сторона решит вопрос о безвизовом въезде позже, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Белорусы потребовали себе в группу Россию, а мы, в свою очередь, выбрали Финляндию в свою, – сказал Калвитис. – Матчи пройдут на "Арене-Рига". Под тренировки будет построен новый дворец рядом. Не временный, а фундаментальный. По визам мне пока трудно сказать. Да, белорусы будут пускать в страну по билетам, но мы будем решать эти вопросы позже.

Сегодня на очередном конгрессе ИИХФ было принято решение, что турнир пройдет в Латвии (Рига) и Белоруссии (Минск). Напомним, что сборная России уже играла в Минске на мировом первенстве – в 2014 году команда Олега Знарка обыграла в финале турнира сборную Финляндии (5:2).