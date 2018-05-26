В Сочи прошла церемония закрытия сезона в ВХЛ

В Сочи состоялась церемония закрытия сезона ВХЛ. На ней были вручены награды лауреатам чемпионата.
Лауреаты сезона
Чемпионат ВХЛ
- Лучший бомбардир регулярного чемпионата - Никита Сетдиков ("Горняк" Учалы)
- Самый ценный игрок плей-офф - Александр Самонов ("Динамо" Санкт-Петербург)
- Лучший вратарь - Александр Самонов ("Динамо" Санкт-Петербург)
- Лучший защитник - Илья Назаревич ("Динамо" Санкт-Петербург)
- Лучший нападающий - Александр Шевченко ("Динамо" Санкт-Петербург)
- Лучший новичок - Владислав Семин ("СКА-Нева" Санкт-Петербург)
- Лучший тренер - Леонид Тамбиев ("Динамо" Санкт-Петербург)
- Лучший руководитель клуба - Сергей Черкас ("Динамо" Санкт-Петербург)
- Лучший судья – Сергей Юдаков
- Приз имени Анатолия Фирсова - Никита Сетдиков ("Горняк" Учалы)
Первенство ВХЛ
- Символическая пятерка:
Вратарь – Сергей Летуновский – (ХК "Тамбов")
Защитник – Александр Брыкин – ("Мордовия" Саранск)
Защитник – Александр Яковлев - (ХК "Тамбов")
Нападающий – Дмитрий Саразов - ("Мордовия" Саранск)
Нападающий - Владислав Туник – ("Ростов" Ростов-на-Дону)
Нападающий – Алексей Ефимов - (ХК "Тамбов")
- Лучший игрок - Александр Брыкин – ("Мордовия" Саранск)
- Лучший тренер - Сергей Нуржанов – (ХК "Чебоксары")