11:12 | Хоккей — ВХЛ

В Сочи прошла церемония закрытия сезона в ВХЛ


В Сочи состоялась церемония закрытия сезона ВХЛ. На ней были вручены награды лауреатам чемпионата.

Лауреаты сезона

Чемпионат ВХЛ

- Лучший бомбардир регулярного чемпионата - Никита Сетдиков ("Горняк" Учалы) 

- Самый ценный игрок плей-офф - Александр Самонов ("Динамо" Санкт-Петербург) 

- Лучший вратарь - Александр Самонов ("Динамо" Санкт-Петербург) 

- Лучший защитник - Илья Назаревич ("Динамо" Санкт-Петербург) 

- Лучший нападающий - Александр Шевченко ("Динамо" Санкт-Петербург) 

- Лучший новичок - Владислав Семин ("СКА-Нева" Санкт-Петербург) 

- Лучший тренер - Леонид Тамбиев ("Динамо" Санкт-Петербург) 

- Лучший руководитель клуба - Сергей Черкас ("Динамо" Санкт-Петербург) 

- Лучший судья – Сергей Юдаков

- Приз имени Анатолия Фирсова - Никита Сетдиков ("Горняк" Учалы) 

 Первенство ВХЛ

- Символическая пятерка:

Вратарь – Сергей Летуновский – (ХК "Тамбов")

Защитник – Александр Брыкин – ("Мордовия" Саранск)

Защитник – Александр Яковлев - (ХК "Тамбов")

Нападающий – Дмитрий Саразов - ("Мордовия" Саранск)

Нападающий - Владислав Туник – ("Ростов" Ростов-на-Дону)

Нападающий – Алексей Ефимов - (ХК "Тамбов")

- Лучший игрок - Александр Брыкин – ("Мордовия" Саранск)

- Лучший тренер - Сергей Нуржанов – (ХК "Чебоксары")

Дополнительная информация

http://www.vhlru.ru/lenta/215228/

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Материалы других СМИ
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