В Сочи прошла церемония закрытия сезона в ВХЛ

В Сочи состоялась церемония закрытия сезона ВХЛ. На ней были вручены награды лауреатам чемпионата.

Лауреаты сезона

Чемпионат ВХЛ

- Лучший бомбардир регулярного чемпионата - Никита Сетдиков ("Горняк" Учалы)

- Самый ценный игрок плей-офф - Александр Самонов ("Динамо" Санкт-Петербург)

- Лучший вратарь - Александр Самонов ("Динамо" Санкт-Петербург)

- Лучший защитник - Илья Назаревич ("Динамо" Санкт-Петербург)

- Лучший нападающий - Александр Шевченко ("Динамо" Санкт-Петербург)

- Лучший новичок - Владислав Семин ("СКА-Нева" Санкт-Петербург)

- Лучший тренер - Леонид Тамбиев ("Динамо" Санкт-Петербург)

- Лучший руководитель клуба - Сергей Черкас ("Динамо" Санкт-Петербург)

- Лучший судья – Сергей Юдаков

- Приз имени Анатолия Фирсова - Никита Сетдиков ("Горняк" Учалы)

Первенство ВХЛ

- Символическая пятерка:

Вратарь – Сергей Летуновский – (ХК "Тамбов")

Защитник – Александр Брыкин – ("Мордовия" Саранск)

Защитник – Александр Яковлев - (ХК "Тамбов")

Нападающий – Дмитрий Саразов - ("Мордовия" Саранск)

Нападающий - Владислав Туник – ("Ростов" Ростов-на-Дону)

Нападающий – Алексей Ефимов - (ХК "Тамбов")

- Лучший игрок - Александр Брыкин – ("Мордовия" Саранск)

- Лучший тренер - Сергей Нуржанов – (ХК "Чебоксары")