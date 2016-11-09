ТХК по буллитам обыграл "Рубин"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"Зауралье" (Курган) - "Химик" (Воскресенск) - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Петров - 2 (Рехтин), 2:38 - 1:0. Пуголовкин - 1 (Балдаев), 40:50 - 1:1. Тымченко - 4 (Первухин), 43:19 - 2:1.
Вратари: Агеев - Синягин (58:18 - 59:23, 59:39).
"Рубин" (Тюмень) - ТХК (Тверь) - 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Скородумов - 9 (Сарваров), 46:42 - 0:1. Каменев - 9 (бол., Молодцов, Богдановский), 58:44 - 1:1.
Победный буллит: Кириллов.
Вратари: Франскевич (58:26 - 58:44) - Самонов.
"Торос" (Нефтекамск) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Курепанов - 4 (Щанкин), 0:55 - 0:1. Гордеев - 11 (Черкасов), 8:37 - 1:1. Пименов - 4 (Банников ), 29:36 - 2:1. Гасников - 4 (Носков), 55:31 - 2:2. Карпов - 3 (Гордеев, Черкасов), 62:29 - 3:2.
Вратари: Литвинов - Назаров.
"Ижсталь" (Ижевск) - "Молот-Прикамье" (Пермь) - 6:5 (0:1, 4:2, 2:2)
Голы: Салахов - 1 (бол., Раенко), 16:15 - 0:1. Абрамов - 4 (Давыдов, Ишмаметьев), 20:18 - 0:2. Князев - 6 (Панасенко, Боголейша), 21:06 - 1:2. Ишмаметьев - 1 (бол., Давыдов, Раенко), 27:04 - 1:3. Моисеев - 3 (Вахрушев, Панасенко), 29:08 - 2:3. Кочуров - 3 (бол., Купцов, А. Иванов), 30:39 - 3:3. Боголейша - 1 (Князев), 39:20 - 4:3. Моисеев - 4 (Свиязов, Панасенко), 42:01 - 5:3. Кулагин - 4 (бол., Швецов), 47:56 - 5:4. Д. Иванов - 3 (Черников, Полюдов), 53:34 - 6:4. Давыдов - 4 (бол., Салахов, Абрамов), 58:24 - 6:5.
Вратари: Кислицын - Петров (Козубенко, 42:01, 59:13).
"Ариада-НХ" (Волжск) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Голы: Конозов - 6 (бол., Рычагов, Александров), 5:22 - 0:1. Неколенко - 1 (бол., Чуркин, Алтыбармакян), 26:22 - 0:2. Конозов - 7 (Рычагов, Милехин), 32:59 - 0:3. Орлович-Грудков - 6 (Володин, Макс. Мальцев), 41:23 - 0:4. Мурзин - 4 (бол., Чурляев, Иванов), 46:43 - 1:4. Шиксатдаров - 7 (Калинин), 51:41 - 2:4.
Вратари: Анаркулов (59:27) - Скрынник.
"Саров" (Саров) - "Звезда" (Чехов) - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы: Шаров - 4 (Антипов), 27:55 - 0:1. Мокин - 3 (Николишин, Кузьменко), 37:38 - 0:2.
Вратари: Аляпкин (Тихомиров, 37:38, 57:27 - 57:49, 58:39) - Филоненко.
"Кристалл" (Саратов) - "Ермак" (Ангарск) - 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
Голы: Иванов - 5 (бол., Р. Попов, Озолиньш), 3:16 - 0:1. Майер - 4 (Федин), 10:32 - 0:2. Усов - 1 (Шалберов, Кривоножкин), 19:17 - 1:2. Филонов - 4 (бол., Огородников, Яковлев), 32:50 - 1:3. Зырянов - 11 (Иванов, Милюков), 34:46 - 1:4. Коньков - 5 (бол., Ермошенко, Карлин), 38:31 - 2:4. Карлин - 13 (Ермошенко), 49:18 - 3:4.
Вратари: Летуновский (Сучков, 34:46) - Магарилов.
"Дизель" (Пенза) - "Сокол" (Красноярск) - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Мнихович - 3 (Бусаров, Большаков), 19:32 - 1:0. Степанов - 1 (Шепеленко, Потылицын), 36:25 - 1:1. А. Тарасов - 6 (бол., Мнихович, Кузьмин), 43:59 - 2:1.
Вратари: Мотошин (Кочетков, 36:25, Мотошин, 38:02) - Аликин (58:19 - 58:39, 59:21 - 59:33, 59:48).