Тертышный ушел с поста наставника "Куньлунь Хэйлунцзян", не проведя ни одного матча

Михаил Кравец назначен главным тренером китайского клуба ВХЛ "Куньлунь Хэйлунцзян", сообщает ТАСС. В этой должности он сменил Алексея Тертышного. Тертышный возглавил фарм-клуб "Куньлунь Ред Стар" этим летом, после того, как было принято решение о его создании. Таким образом, он не провел в этой должности ни одного поединка.

Кравец ранее работал, в частности, в тренерских штабах СКА и "Сочи". Первый матч в истории "Куньлунь Хэйлунцзян" проведет 10 сентября в Цзилине против еще одной китайской команды ВХЛ "Ценг Тоу".