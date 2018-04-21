"СКА-Нева" сократил отставание от питерского "Динамо" в финале ВХЛ

"СКА-Нева" обыграл "Динамо" из Санкт-Петербурга в третьем матче финала ВХЛ. Счет в серии - 2-1 в пользу динамовцев. Четвертая игра состоится 22 апреля.

ВХЛ

Финал

Третий матч

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Чебыкин - 5 (Петраков, К. Кузнецов), 32:07 - 0:1. Гребенников - 2 (Толузаков, Валенцов), 35:31 - 1:1. Орлович-Грудков - 4 (бол.), 78:56 - 2:1.

Вратари: Мельничук - Самонов.

Счет в серии - 1-2 (0:1, 2:4)