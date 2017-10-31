"Рубин" разгромил ЦСК ВВС

"Рубин" с разгромным счетом победил ЦСК ВВС в матче регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСК ВВС (Самара) - "Рубин" (Тюмень) - 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Голы: Сафаралеев - 4 (Белов), 19:54 - 0:1. Давыдов - 4 (Феоктистов, Ерофеев), 27:17 - 0:2. Кутугин - 2 (Алешин, Жиляков), 38:33 - 0:3. Давыдов - 5 (Феоктистов, Валеев), 41:37 - 0:4. Белов - 3 (Ногачев, Потякин), 43:29 - 0:5.
Вратари: Жучин - Франскевич.
"Барс" (Казань) - "Зауралье" (Курган) - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Цыганов - 3, 2:00 - 0:1. Насыбуллин - 1 (бол., Расулов, Протапович), 28:53 - 1:1. Ольшанский - 1 (бол., Чечин, Первухин), 50:16 - 1:2. Ольшанский - 2 (Рехтин, Болтанов), 55:36 - 1:3.
Нереализованный буллит: Тымченко (36:39, З).
Вратари: Подъяпольский - Загидулин.
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