Результаты игрового дня ВХЛ: "Югра" разгромила "Зауралье", "Звезда" всухую обыграла "Ладу"

"Югра" в гостях нанесла разгромное поражение "Зауралью", "Звезда" в домашней игре одержала сухую победу над "Ладой".

Полностью результаты сегодняшнего игрового дня выглядят следующим образом:

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Зауралье" (Курган) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)

Голы: Аскаров - 7, 30:07 - 0:1. Цыганов - 13 (бол., Маслов), 31:18 - 1:1. Чуркин - 5 (Шевченко, Матерухин), 37:00 - 1:2. Пилипенко - 14 (бол., Воропаев), 40:19 - 1:3. Воропаев - 4 (Аскаров, Рачинский), 47:19 - 1:4. Иванов - 3 (Берлев, Пилипенко), 53:26 - 1:5.

Вратари: Ярославлев (Кудашев, 47:19) - Иванников.

Судьи: Петров, Спирин.

27 декабря. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

"Челмет" (Челябинск) - "Рубин" (Тюмень) - 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Голы: Карлин - 9 (Князев, Кротиков), 1:35 - 0:1. Кориневский - 8 (Коновалов), 22:53 - 1:1. Степанов - 1 (Карлин), 43:23 - 1:2. Петриков - 3 (Зиновьев, Тридчиков), 55:26 - 2:2. Коротков - 8 (Тунхузин), 56:09 - 2:3. Рехтин - 4 (п.в., Лисов), 59:22 - 2:4. Бойчук - 5 (п.в., Фаст, Белов), 59:46 - 2:5.

Вратари: Кузьмин (58:52 - 59:22, 59:30 - 59:46) - Назаров.

Судьи: Голышев, Степучев.

27 декабря. Челябинск. ДС "Юность".

"Химик" (Воскресенск) - "ЦСК ВВС" (Самара) - 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Голы: Булатов - 3 (Мнихович, Степаненко), 6:02 - 0:1. Степаненко - 7 (бол., Кутявин, Мнихович), 8:24 - 0:2. Котляревский - 5 (Дьяченко), 24:15 - 1:2. Степаненко - 8 (Шафигуллин, Угольников), 27:12 - 1:3.

Вратари: Хомченко (59:05) - Скатов.

Судьи: Зибинин, Носов.

27 декабря. Воскресенск. ЛД "Подмосковье".

"Звезда" (Чехов) - "Лада" (Тольятти) - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Мокин - 12 (Усков, Антипов), 8:26 - 1:0. Карабань - 4, 8:41 - 2:0. Ртищев - 8 (Левицкий), 50:43 - 3:0.

Вратари: Третьяк - Скрынник (58:13).

Судьи: Соловьев, Черезов.

27 декабря. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.