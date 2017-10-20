Петербургское "Динамо" возглавило турнирную таблицу ВХЛ, обыграв "СКА-Неву"

Петербургское "Динамо" в матче регулярного чемпионата ВХЛ в серии буллитов одержало победу над "СКА-Невой" – 1:0.

Автором победной шайбы стал нападающий Александр Шевченко. Благодаря этому результату динамовцы набрали 40 очков и возглавили турнирную таблицу.

В других встречах "Зауралье" переиграло "Торос" (3:1), "Рубин" победил "Молот-Прикамье" (5:4).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: А. Шевченко.

Вратари: Самонов – Богданов.

Судьи: Морозов, Фатеев.

20 октября. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

"Зауралье" (Курган) – "Торос" (Нефтекамск) – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Маслов – 3 (бол., Сандер, Фаст), 3:49 – 1:0. Колготин – 3 (Исаев), 26:01 – 2:0. Чечин – 1 (бол., Первухин, Муштаев), 43:02 – 3:0. Гришин – 2 (бол., Емелин), 59:58 – 3:1.

Вратари: Загидулин – Хомченко.

Судья: Черезов.

20 октября. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

"Рубин" (Тюмень) – "Молот-Прикамье" (Пермь) – 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)

Голы: Угольников – 4 (бол., Воеводин), 2:30 – 0:1. Потякин – 1 (Белов), 6:13 – 1:1. Набиуллин – 4 (Воеводин), 17:07 – 1:2. Салахов – 4 (Воеводин, Смолин), 29:49 – 1:3. Штайнох – 1 (бол., Белов), 33:26 – 2:3. Потякин – 2 (бол., Штайнох, Белов), 37:22 – 3:3. Белов – 2 (бол., Федотов), 43:56 – 4:3. Булянский – 4 (бол., Жиляков), 44:17 – 5:3. Угольников – 5 (Воеводин), 55:15 – 5:4.

Вратари: Назаров – Костенко (Шпаков, 37:22).

Судьи: Петров, Степучев.

20 октября. Тюмень. Дворец спорта.

Турнирная таблица – здесь