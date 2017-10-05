"Нефтяник" обыграл "Спутник", "Сокол" победил "Кузню"

Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - "Сарыарка" (Караганда) - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Макаров - 1 (бол., Рыбницкий, Лебедев), 4:46 - 1:0. Альшевский - 2 (бол., Тополь, Зиазов), 11:07 - 1:1. Лебедев - 2 (бол., Макаров), 35:09 - 2:1.
Вратари: Скрынник - Костин (58:41).
"Ценг Тоу" (Цзилинь) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Голы: Полозов - 3 (Лукин), 3:40 - 1:0. Соренсон - 2, 5:43 - 1:1. Рыспаев - 1, 11:15 - 1:2. Белозеров - 2 (Миллер, Капитуров), 44:23 - 1:3. Шантыка - 1 (Далхейсен, Миллер), 45:44 - 1:4.
Вратари: Тяло (Печурский, 46:23) - Полуэктов.
"Сокол" (Красноярск) - "Металлург" (Новокузнецк) - 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Малетин - 4 (Бутузов), 1:23 - 0:1. Андрющенко - 3 (Сергеев), 5:01 - 1:1. Озолиньш - 2 (бол., Семин, Андрющенко), 13:08 - 2:1. Пархоменко - 2 (Бутузов, Скутар), 16:40 - 2:2. Скутар - 1 (бол., Дюрягин, Романцев), 22:27 - 2:3. Андрющенко - 4 (Озолиньш), 53:43 - 3:3. Цыганов - 1 (бол., Семин), 63:43 - 4:3.
Вратари: Андрюхов - Касутин.
"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Горняк" (Учалы) - 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Голы: Торяник - 1 (Филиппов, Набиуллин), 1:23 - 1:0. Антонов - 2 (Чванчиков, Сетдиков), 16:07 - 1:1. Кузнецов - 2 (Кобелев, Шмурыгин), 22:52 - 1:2. Смирнов - 1 (Носков, Сафронов), 32:39 - 1:3. Сафронов - 1 (Пилипенко), 49:29 - 1:4. Сафронов - 2 (Носков), 55:31 - 1:5.
Вратари: Шпаков (Петров, 22:52) - Фомин.
"Торос" (Нефтекамск) - "Южный Урал" (Орск) - 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)
Голы: Кузьмин - 2, 29:01 - 1:0. Марзоев - 1 (Музычко), 29:25 - 1:1. Дорофеев - 3 (Васильев, Чугуев), 34:53 - 1:2. Хрипунов - 2 (Возовик), 36:25 - 2:2. Репин - 3 (Музычко, Марзоев), 43:10 - 2:3. Емелин - 4 (Гришин), 59:33 - 3:3. Емелин - 5, 64:29 - 4:3.
Вратари: Хомченко - Перетягин.
"Ижсталь" (Ижевск) - "Челмет" (Челябинск) - 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Безруков - 2, 61:07 - 0:1.
Вратари: Кононов - Сухачев.
"Нефтяник" (Альметьевск) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Сорокин - 2 (бол., Хапов, Гильманов), 13:19 - 1:0. Сорокин - 3 (бол., Каменев), 33:11 - 2:0. Насыбуллин - 3 (Каменев), 54:11 - 3:0.
Вратари: Хакимов - Аляпкин.