Игроки "Кристалла" обещают устроить забастовку

Главный тренер "Кристалла" Андрей Лунев сообщил, что команда собирается прекратить свою трудовую деятельность с 3 ноября, если не будут выполнены требования игроков по задолженностям. Ранее хоккеисты обратилась к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву с открытым письмом. Игрокам не платили зарплату в течение трех месяцев.

- Только что было собрание, команда приняла решение, что мы тренируемся, готовимся к домашней серии игр, которая начинается 3 ноября, - приводит пресс-служба "Кристалла" слова Лунева. - Параллельно готовим бумагу о приостановлении трудовой деятельности с 3 ноября, если требования команды не будут выполнены. Это как минимум выплаты долгов по зарплате. Такое решение было принято хоккейной командой "Кристалл".