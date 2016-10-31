23:49 31 октября | ХОККЕЙ — ВХЛ

Игроки "Кристалла" обещают устроить забастовку

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Главный тренер "Кристалла" Андрей Лунев сообщил, что команда собирается прекратить свою трудовую деятельность с 3 ноября, если не будут выполнены требования игроков по задолженностям. Ранее хоккеисты обратилась к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву с открытым письмом. Игрокам не платили зарплату в течение трех месяцев.

- Только что было собрание, команда приняла решение, что мы тренируемся, готовимся к домашней серии игр, которая начинается 3 ноября, - приводит пресс-служба "Кристалла" слова Лунева. - Параллельно готовим бумагу о приостановлении трудовой деятельности с 3 ноября, если требования команды не будут выполнены. Это как минимум выплаты долгов по зарплате. Такое решение было принято хоккейной командой "Кристалл".

Дополнительная информация

http://www.kristall-saratov.ru/

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