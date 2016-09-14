"Барс" дома победил питерское "Динамо"

"Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл питерское "Динамо" – 4:3. Также побед добились "Ариада-НХ", балашихинское "Динамо", ТХК, "Звезда", "Кристалл", "Дизель", "СКА-Нева", "Рязань" и "Сокол".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Барс" (Казань) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Голы: Нечаев - 1 (Ручкин, Новожилов), 8:24 - 0:1. Панков - 2, 9:02 - 1:1. Карамнов - 1 (Шевченко), 19:34 - 1:2. Панков - 3 (бол., Марин), 31:43 - 2:2. Галеев - 1 (Каштанов, Протапович), 42:24 - 3:2. Феклистов - 1 (Берлев), 43:45 - 3:3. Галеев - 2 (Протапович), 44:53 - 4:3.

Вратари: Билялов - Ложкин (58:39).

"Ариада-НХ" (Волжск) - "Химик" В (Воскресенск) - 4:3 Б (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Зарипов - 1 (Шацкий, Павлюков), 6:53 - 0:1. Аблаев - 1 (бол., Воробьев, Складниченко), 19:57 - 0:2. Шиксатдаров - 1 (Зубрицкий, С. Альшевский), 37:11 - 1:2. Гарифулин - 1 (Гиматов, Бобиков), 39:37 - 2:2. Шашков - 2 (Кляузов, Пуголовкин), 39:47 - 2:3. С. Альшевский - 1 (бол., Иванов, Зубрицкий), 56:34 - 3:3.

Победный буллит: Бобиков.

Вратари: Старостин - Синягин.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Динамо" (Балашиха) - 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Голы: Насыбуллин - 3 (Ядроец), 4:43 - 1:0. Николаев - 1 (Зайцев, Кондратьев), 7:03 - 1:1. Насыбуллин - 4 (бол., Ядроец, Байкеев), 31:02 - 2:1. Кондратьев - 1 (Баранов, Ефремов), 34:39 - 2:2. Николаев - 2 (бол., Ефремов, Зайцев), 37:52 - 2:3. Широков - 1 (бол., Сергеев, Фахрутдинов), 42:55 - 3:3. А. Алексеев - 1 (бол., Авцин), 50:03 - 3:4.

Вратари: Рейзвих (58:54) - Заливин.

"Саров" (Саров) - ТХК (Тверь) - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Кудинов - 1 (бол., Бондарев, И.А. Иванов), 17:24 - 0:1. И.А. Иванов - 1 (Бондарев, Соколов), 37:39 - 0:2. Сарваров - 2, 38:26 - 0:3. Скородумов - 2 (мен., п.в., Заборников, Сарваров), 55:33 - 0:4. Ильин - 1 (Шураков, Мищенко), 58:00 - 1:4.

Вратари: Мольков (55:22 - 55:33) - Тодыков.

"Звезда" (Чехов) - "Сарыарка" (Караганда) - 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Антоновский - 1 (бол., Ломако, Банашков), 18:58 - 0:1. Карнаухов - 1 (бол., Слепцов), 23:52 - 1:1. Андрющенко - 1 (Рогов, Копытин), 26:31 - 1:2. Карнаухов - 2 (бол., Кузьменко), 27:23 - 2:2. Кузьменко - 1 (Воронков, Кошелев), 62:49 - 3:2.

Вратари: Филоненко - Костин.

"Кристалл" (Саратов) - "Торос" (Нефтекамск) - 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)

Голы: Ефимов - 1 (Хакимов, Романов), 6:17 - 2:0. Жилов - 1 (Данилин, Дыньков), 6:17 - 2:0. Хакимов - 1, 20:05 - 3:0. Емелин - 1, 22:16 - 3:1. Коньков - 1 (Карлин), 32:01 - 4:1. Голованов - 1 (Алешин), 39:39 - 4:2. Черных - 1, 55:30 - 4:3.

Вратари: Летуновский - Хомченко (Булыгин, 9:18).

"Дизель" (Пенза) - "Ижсталь" (Ижевск) - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Иванов - 1 (бол., Полюдов, Вахрушев), 4:10 - 0:1. Шубин - 1 (Бусаров), 7:34 - 1:1. Зиазов - 1 (Д. Тарасов, Мнихович), 24:16 - 2:1. Бусаров - 2 (Зимин), 32:12 - 3:1.

Вратари: Мотошин - Костенко.

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Торпедо" У-К (Усть-Каменогорск) - 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Далхейсен - 1 (бол., Капитуров, Фадеев), 21:19 - 0:1. Беляев - 1 (Рахманов), 42:49 - 0:2. Гребенщиков - 2 (Гребенников, Тихонов), 49:16 - 1:2. М. Мальцев - 2 (Коренев, Орлович-Грудков), 49:51 - 2:2.

Победный буллит: Рычагов.

Вратари: Скрынник - Горячевских.

"Рязань" (Рязань) - "Ермак" (Ангарск) - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Р. Попов - 1 (бол., Иванов, Милюков), 0:35 - 0:1. Алексеев - 1 (бол., Юртайкин, Крикуненко), 6:33 - 1:1. Зырянов - 1 (Остроухов, Иванов), 26:16 - 1:2. Алексеев - 2 (бол., Дубинин, Юртайкин), 31:40 - 2:2. Коренков - 1 (Петраков), 33:27 - 3:2.

Вратари: Пиманкин - Магарилов (59:22).

"Буран" (Воронеж) - "Сокол" (Красноярск) - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Коротеев - 1 (Кучкин), 4:16 - 1:0. А. Чистяков - 1 (Раисов, Шепеленко), 9:36 - 1:1. А. Чистяков - 2, 44:50 - 1:2. Назаров - 1, 47:12 - 1:3.

Вратари: Михайлов (58:08 - 58:20, 58:38) - Андрюхов.