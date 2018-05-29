Олег Браташ: "Я продолжу работу с олимпийской сборной"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ заявил, что продолжит работу с командой в следующем сезоне. Также специалист будет заниматься внедрением программы подготовки хоккеистов. Напомним, что свой пост в сборной он занимает с 2016 года.

– Я продолжу работу с олимпийской сборной, – цитирует "Р-Спорт" Браташа. – Все остальное время буду заниматься внедрением программы подготовки хоккеистов. План на новый сезон известен: олимпийская команда сыграет в Сочи, на Кубках Германии и Словакии, еще один турнир в декабре плюс Еврочеллендж в апреле. Над составом, конечно, думаем. Он уже крутится у меня в голове.