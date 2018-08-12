Борис Михайлов: "Исключение хоккея из программы Олимпиады нереально"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов выразил мнение, что исключение мужского хоккейного турнира из программы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине является нереальным.

Новость о возможном исключении мужского хоккейного турнира из программы ОИ-2022 со ссылкой на президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля сообщил журналист TSN Горд Миллер на своей странице в Твиттере.

– Я думаю, это нереально, Олимпийские игры тогда как зрелищное мероприятие потеряют очень многое, – цитирует ТАСС Михайлова. – Хоккей – один из гвоздей Олимпиады, американцы просто накручивают и хотят сорвать большой куш, чтобы участвовали игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Лично я за то, чтобы все сильнейшие игроки мира выступали за свои сборные на Олимпийских играх, но если НХЛ не хочет участвовать, то это их проблемы, а не олимпийского движения.