Александр Кожевников: "С ЦСКА мы не могли пить физически, потому что игры были в разное время"

Бывший нападающий "Спартака", двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью "СЭ" прокомментировал высказывания экс-тренера красно-белых Бориса Майорова, который в рубрике "Разговор по пятницам" рассказал о нарушениях режима со стороны форварда. Бывший хоккеист отметил, что не мог употреблять алкоголь, потому что в то время находился на сборах.

– "Майоров приводил в пример ЦСКА. Мол, там очень дружный коллектив, не то что в "Спартаке": "Кожевников жил в доме на Фестивальной, где много армейцев. Выпивал с ними, устраивал рейды по кабакам на улице Горького – от Белорусского вокзала до Манежа".

– Такое ощущение, что он со мной гулял и следил за мной (улыбается). На Фестивальной жила не только команда ЦСКА, а много видов спорта. При этом я находился на сборах, как же я с ними выпивал? С армейцами мы не могли употреблять физически, потому что игры были в разное время.

– "В "Спартаке" таких алкогольных традиций, слава богу, не было", – еще одна его цитата.

– А в ЦСКА были, поэтому они становились чемпионами? (улыбается) Вопрос Борису Санычу – если мы устраивали поход по ресторанам от Белорусского вокзала до Манежа – то когда мы играли? А он, значит, и видел это собственными глазами. Получается, я на сборах не жил, у меня был свободный график. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полная версия интервью Александра Кожевникова