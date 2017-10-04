Владимир Стржалковский: "Воробьев в "Динамо" оказался в ситуации, о которой любой другой тренер может только мечтать"

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер команды Владимир Воробьев комплектовал состав по своему усмотрению. По его словам, ни один из хоккеистов не был подписан без его согласия.

– В отличие от футбола в хоккейном клубе достаточно своеобразная структура управления – отсутствует единоначалие, а кадровые решения принимает триумвират из людей, не имеющих достаточного опыта такой работы – гендиректора Сергея Федорова, его советника Рубена Бегунца и главного тренера Владимира Воробьева.

– А чем плох такой вариант?

– Мешает тому же Воробьеву сосредоточиться только на тренерской деятельности.

– Он вам об этом говорил? Я с ним несколько раз общался, и у меня сложилось совершенно другое мнение. Он очень хотел комплектовать команду по своему усмотрению. Воробьев оказался в ситуации, о которой любой другой тренер может только мечтать. Ни один хоккеист, выступающий сейчас в "Динамо", не оказался в команде без его одобрения. У него был полный карт-бланш. Для тренера это просто счастье. Вопросы по контрактам и заработной плате обсуждались действительно с другими людьми, но если Воробьев говорил, что ему нужен конкретный игрок, то делалось все, чтобы он был в команде. (Сергей ЕГОРОВ, Михаил ЗИСЛИС)

Полная версия интервью Владимира Стржалковского