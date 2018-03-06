19:36 | Хоккей — НХЛ

Виктор Антипин: "Баффало - удобный город. Мне комфортно здесь жить"


Российский защитник "Баффало" Виктор Антипин после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (5:3) в интервью "СЭ" отметил, что улучшил знания английского языка. Хоккеист также добавил, что ему комфортно жить в Баффало.

– Есть определенность в планах на будущий сезон?

– Еще рано о чем-либо думать. Сначала надо доиграть нынешний чемпионат.

– Сильно продвинулись в изучении английского?

– Улучшаю свои знания. Нанял учителя, с которым мы занимаемся, когда у меня есть свободное время.

– К городу за год привыкли?

– Сделал это еще раньше. Баффало – маленький город. Удобный, мне здесь комфортно жить. Говорите, его часто ругают? Мне нет до этого дела. Главное, чтобы на льду все было хорошо. (Александр ЧЕХОВ)

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