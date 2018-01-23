Василевский – первая звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой признан вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский, который отразил все 40 бросков по своим воротам в матче против "Чикаго" (2:0). Это 7-я сухая игра 23-летнего россиянина в этом сезоне.

Второй звездой стал голкипер "Детройта" Петр Мразек, совершивший 37 сэйвов во встрече с "Нью-Джерси" (3:0).

Тройку лучших замкнул нападающий "Аризоны" Ник Казинс, набравший 3 (2+1) очка в игре с "Айлендерс" (3:2 ОТ), в том числе на его счету победная шайба в овертайме.

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