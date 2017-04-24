"Вашингтон" вышел в 1/4 финала плей-офф Кубка Стэнли, победив "Торонто"

"Вашингтон" переиграл "Торонто" в выездном шестом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 2:1 в овертайме. Эта победа "Кэпиталз" победить в серии (4-2) и выйти в следующий раунд. Героем встречи стал нападающий столичной команды Маркус Юханссон, оформивший дубль. Российские игроки гостей Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Шестой матч
"Торонто" – "Вашингтон" – 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1)
Наши: Зайцев (23:57/3/-1) - Овечкин (22:45/7/0), Кузнецов (22:14/4/0), Орлов (25:38/1/-1).
Счет в серии – 2-4 (2:3 ОТ, 4:3 ОТ, 4:3 ОТ, 4:5, 1:2 ОТ)
Монте-Кристо(Мститель) .
В первые два периода по сути не о чем писать. Валидольно-нитроглицериновый матч равных по силе команд с равными шансами на победу. При блестящей игре вратарей. Нет преимущества ни одной команды. Атака одной следует после атаки другой. Причем почти все атаки острые. У Вашингтона имели шансы забить Овечкин, Кузнецов (трижды), Уильямс. Причем шансы стопроцентные. Но Андерсен на высоте, как впрочем и Холтби. Про такие матчи говорят – игра до первой ошибки. Во второй половине второго периода преимущество начало переходить к Вашингтону. Они стали больше создавать голевых моментов. Острее всех действует второе звено. Но Кузнецов продолжает транжирить голевые моменты. Показали его статистику. Имел в серии семь голевых моментов, забил один гол. После чего Женя не использовал еще один стопроцентный момент. У Торонто острее всех действуют Мэттьюз , Мартин и Хаймэн. Еще можно отметить, что Вашингтон фактически перешел на игру в три звена. Причем первые два выходят на лед чаще. По сути больше ничего по итогам первых сорока минут и писать нечего. А между тем конец второго периода. 0:0. Кстати, имея восемь голевых моментов, Кузнецов забил один раз и забил, когда грубо ошибся Андерсен. Всего вратарь Торонто пока ошибся в шести матчах два раза. Первый раз, когда оформил гол Уилсон в овертайме. Вашингтон пропускает гол на восьмой минуте третьего периода. Пропускает нелепо. Преимущество перешло к столичным. Но следует контратака. С виду неопасная. Вбрасывается шайба в зону Вашингтона, отлетает от борта позади ворот и выскакивает на пятачок. Там Мэттьюз. Нисканен был непонятно где. Орлов застрял у синей линии. Первым на отскоке шайбы должен быть Кузнецов, но он зевнул, не видел Мэттьюза и игрок хозяев расстрелял Холтби в упор. Тут же мог забить Оши. Овечкин вывел его один на один. Но что сделал Мэттьюз, то в аналогичной ситуации не смог сделать Оши. Можно выдохнуть. 1:1. Юханссон. Ошибся на пятачке игрок Торонто. И Вашингтон воспользовался ошибкой. Андерсен почти и тут спас. Но шайба предательски пересекла линию ворот и остановилась за ней. Преимущество перешло к Торонто. Комаров эффектно выскочил один на один, создав момент сам себе. Холтби ! Шмидт получил травму. Это потеря. Выбыл защитник из самой надежной пары Карлсон-Шмидт. Остается две минуты. Оши за 10 секунд трижды блокирует броски. Александр Матросов ! Через минуту Кадри бьет локтем Оши в лицо. Свистуны не ВИДЯТ ?! Оши толкает быдло в спину. Через пару секунд следует стычка между ними. Игра 4 на 4. Может и не стоило об этом писать. Но нельзя не упомянуть о качестве судейства. Хотя до этого оно было безупречным. Овертайм. Пятый в шести матчах ?! Пока перерыв, подведу предварительный итог. Лучшие у Вашингтона – второе звено. Затем Овечкин, Оши и Бураковски. Совсем потерялся Бэкстрем. Как в первых двух играх. Овертайм начался. Шмидт вернулся. И мог забить. Бросал из убойной позиции. И опять равная игра. Но атаки Вашингтона намного опаснее. И ПОБЕДА !!! Пас Уильямса на пятачок. Там Юханссон. Андерсен парирует. Но швед смог добить шайбу в ворота !!! Берегитесь Пингвины !!! Вас ждет команда, которая смогла победить ТОРОНТО !!! С блестящими Андерсеном и Мэттьюзом. Это сама лучшая серия для меня с 1994 года. Когда блистал Паша Буре. Юханссон – герой матча. И теперь можно простить антигероя Женю Кузнецова. А главный герой серии у Вашингтона – Холтби. Из полевых игроков – Джастин Уильямс. Лучшие сегодня. 1-Юханссон – 10 баллов за сегодняшний матч ! 2- Холтби. 3- Уильямс.
05:25
fifa_guru
= Даль = ты никогда не был в спорте и не знаешь что значит на эмоциях. В игре это тяжело контролировать, после игры уже отходишь. Сколько таких эпизодов в спорте было? Матерацци и Зидан, Суарес и Иванович, Суарес и Кьеллини, Малкин и Овечкин, и еще тысячи примеров. А через время обнимаются и руки жмут.
05:23
🚀 Русские нагнут весь ми
Тактика с пингвинами должна быть такая: Кросби не умеет атаковать, только обороняться умеет - поэтому его надо на биглов разменивать, пусть против биглов обороняется)) Кузю - на Бонино. А Овечкина против Малкина выпускать, он таких не любит, негодяев за версту чует, будет Малкина бить, а Малкин будет психовать и удаляться. === Но тактика - это слишком сложно для лысого физрука. Он разменяет первое звено на Кросби, а Бонино будет рвать биглов и как обычно, серию затащат на 3й тройке.
05:22
Якут Хан
Упорная серия. 5 ОТ в шести матчах. А пингвинятину пройти будет невозможно, но шанс есть.
05:20
fifa_guru
ОТМУЧИЛИСЬ! и это я не про Торонто
05:19
= Даль =
Овечкин и Кадри пожали друг другу руки, перекинулись парой фраз и между ними нет недопонимания. А говноеды пару дней назад желчью истекали кто из них более подлый. Ови с Ливанцем как раз нормальные, а подлость в ваших головах.
05:16
🚀 Русские нагнут весь ми
Пока Монтя тут свое скучнейшее чтиво не запостил - напишу одно: ЧИТАЛОСЬ
05:16