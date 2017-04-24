"Вашингтон" вышел в 1/4 финала плей-офф Кубка Стэнли, победив "Торонто"

"Вашингтон" переиграл "Торонто" в выездном шестом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 2:1 в овертайме. Эта победа "Кэпиталз" победить в серии (4-2) и выйти в следующий раунд. Героем встречи стал нападающий столичной команды Маркус Юханссон, оформивший дубль. Российские игроки гостей Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Шестой матч

"Торонто" – "Вашингтон" – 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1)

Наши: Зайцев (23:57/3/-1) - Овечкин (22:45/7/0), Кузнецов (22:14/4/0), Орлов (25:38/1/-1).

Счет в серии – 2-4 (2:3 ОТ, 4:3 ОТ, 4:3 ОТ, 4:5, 1:2 ОТ)