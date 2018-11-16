"Вашингтон" подвердил информацию о травме Евгения Кузнецова

"Вашингтон" подтвердил в своем Твиттере, что нападающий Евгений Кузнецов получил травму и не сыграет в предстоящем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо". 26-летний российский хоккеист восстанавливается от повреждения верхней части тела.
Также клуб подтвердил информацию о том, что нападающий Ти Джей Оши и голкипер Брэйден Холтби не примут участие в ближайшей игре. Спортсмены получили травмы верхней части тела.
Сообщается, что игроки вернутся в состав в ближайшее время.
В текущем сезоне Кузнецов набрал 21 (6+15) очко в 18 матчах.
#Caps Evgeny Kuznetsov (upper body), T.J. Oshie (upper body) and Braden Holtby (upper body) will not play tonight and are listed as day to day. #CapsAvs– CapitalsPR (@CapitalsPR) 16 ноября 2018 г.
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