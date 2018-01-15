"Ванкувер" вырвал победу у "Миннесоты"

"Ванкувер" в овертайме выиграл у "Миннесоты" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал нападающий Брэндон Саттер.

Стоит отметить, что дважды по ходу встречи "Уайлд" вел в счете.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Ванкувер" – 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Зукер – 17 (бол., Койву, Гранлунд), 4:59 – 1:0. Эрикссон – 6 (Эдлер, Х. Седин), 16:57 – 1:1. Винник – 5 (Стаал), 52:14 – 2:1. Ванек – 13 (Ганье, Танев), 56:48 – 2:2. Саттер – 3 (Эдлер, Эрикссон), 62:50 – 2:3.

Вратари: Дубник – Маркстрем.

Штраф: 2 – 2.

Броски: 23 (7+6+8+2) – 25 (7+9+7+2).

15 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.