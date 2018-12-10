"Ванкувер" разгромил "Сент-Луис". Голдобин забросил шайбу, Петтерссон набрал 5 очков, Бозер сделал хет-трик

"Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Сент-Луис" - 6:1. Шведский нападающий Элиас Петтерссон набрал в этой игре 5 (1+4) очков, Брок Бозер сделал хет-трик.

Форвард "Кэнакс" Николай Голдобин провел на площадке 16 минут 56 секунд. Он забросил одну шайбу.

Нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко за 17 минут 22 секунды набрал показатель "-4". Иван Барбашев за 11 минут 6 секунд заработал "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Ванкувер" - 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

Голы: Бозер - 7 (Петтерссон), 2:31 - 0:1. Петтерссон - 15 (Стэчер), 12:46 - 0:2. Бозер - 8 (Петтерссон, Хаттон), 14:06 - 0:3. Хорват - 14 (Руссель, Эрикссон), 31:23 - 0:4. Голдобин - 5 (Петтерссон, Гудбрэнсон), 33:18 - 0:5. Киру - 1 (Бортуццо, О`Райлли), 48:05 - 1:5. Бозер - 9 (Петтерссон, Пулио), 48:45 - 1:6.

Вратари: Аллен (Джонсон, 14:06) - Маркстрем.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 23 (9+10+4) - 21 (8+8+5).

Наши: Барбашев (11.06/0/-2), Тарасенко (17.22/4/-3) - Голдобин (16.56/2/0).

9 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.