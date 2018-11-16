"Ванкувер" проиграл четвертый матч кряду

"Миннесота" обыграла "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэнакс" проиграл четвертую встречу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" - "Ванкувер" - 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
Голы: Койл - 3 (Бродин, Койву), 5:37 - 1:0. Койву - 4 (бол.), 7:43 - 2:0. Нидеррайтер - 2 (бол., Койву, Гринуэй), 21:46 - 3:0. Хорват - 10 (бол., Годетт), 26:26 - 3:1. Стаал - 6 (Гранлунд, Сутер), 27:02 - 4:1. Дамба - 7 (Браун, Фер), 33:12 - 5:1. Зукер - 6 (Стаал, Сутер), 45:27 - 6:1. Гранлунд - 4 (Стэчер, Арчибальд), 45:53 - 6:2.
Вратари: Дубник - Бахман.
Штраф: 12 - 4.
Броски: 29 (10+12+7) - 27 (11+8+8).
Наши: - - Голдобин (20.41/1/-1).
16 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
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