"Ванкувер" подпишет Ганье, Дель Зотто и Андерса Нильссона

"Ванкувер" заключит контракты с тремя игроками: форвардом Сэмом Ганье ("Коламбус"), защитником Майклом Дель Зотто ("Филадельфия") и вратарем Андерсом Нильссоном ("Баффало"), утверждает журналист Боб Маккензи в своем Твиттере.

Ганье в сезоне-2016/17 отметился 50 (18+32) очками в 81 матче регулярного чемпионата, а также отдал две голевые передачи в 5 играх плей-офф.

Дель Зотто набрал 18 (6+12) очков в 51 встрече "регулярки".

На счету Нильссона 26 матчей, одержал 10 побед, отражая 92,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2,67.