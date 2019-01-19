"Ванкувер" обыграл "Баффало"

"Ванкувер" выиграл у "Баффало" (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Александер Эдлер, Свен Берчи, Брок Бозер и Луи Эрикссон. У гостей забивали Эван Родригес, Кайл Окпосо и Сэм Райнхарт.

"Ванкувер" набрал 50 очков и поднялся на восьмое место в Западной конференции. У "Баффало" 54 очка и девятая позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Ванкувер" - 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Родригес - 5 (Ристолайнен, Соботка), 8:48 - 0:1. Эдлер - 5 (Хорват, Бозер), 12:12 - 1:1. Берчи - 7 (Пулио), 15:31 - 2:1. Окпосо - 8 (Ларссон, Гиргенсонс), 22:26 - 2:2. Бозер - 16 (Хорват), 28:00 - 3:2. Райнхарт - 11 (Шири, Айкел), 32:52 - 3:3. Эрикссон - 9 (Лейво, Бигл), 45:57 - 4:3.

Вратари: Демко - Улльмарк (58:31).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 23 (4+13+6) - 39 (10+13+16).

19 января. Ванкувер. Rogers Arena.

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