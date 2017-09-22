Валерий Васильев: "Так и не поняли, как я попал в "Филадельфию"

Защитник "Северстали" Валерий Васильев прокомментировал ошибочное включение в протокол выставочного матча "Филадельфии". Напомним, что 23-защитник был выбран "Летчиками" на драфте-2012.

– Сколько заплатили, чтобы оказаться в составе "Флайерз"?

– (Улыбается). Ничего не знаю по этому поводу. Вчера с агентом так и не поняли, как я попал туда.

– Когда последний раз представители клуба НХЛ выходили на связь?

– Года два назад, с тех пор контактов не было. А сейчас всех повеселили.

– Как отреагировали партнеры на вашу сверхскоростную самоволку?

– Просто посмеялись и продолжили готовиться к важному матчу. Надо было побеждать "Куньлунь".

– Как собранный хайп повлиял на ваше вчерашнее выступление?

– Если и играл лучше, то не из-за этого. Да просто настроение мне подняли. Обо мне вдруг все вспомнили, теперь буду на виду (улыбается). (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что в заявке команды на игру с "Айлендерс" (2:3) "Флайерз" заявили Васильева. НХЛ признала этот факт технической ошибкой. НХЛ отметила, что Васильев не участвовал в тренировочных матчах лиги и не участвует в тренировочных лагерях клубов лиги.