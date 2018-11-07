Валерий Ничушкин: "Хотелось начать в "Далласе" получше"

Нападающий "Далласа" Валерий Ничушкин отметил, что рад возвращению в НХЛ. 23-летний форвард этой осенью вернулся в "Даллас", из которого в 2016 году переходил в ЦСКА.

– Конечно, я рад вернуться, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Ничушкина. – Единственное, возвращение немного не задалось, потому что на предсезонке дернул пах и доигрывал ее, можно сказать, в полноги. Поторопился, наверное, не залечил до конца. Поэтому пропустил первые два матча чемпионата, потом сыграл пару матчей, но затем опять пришлось пропустить дней десять. Слава богу, у нас в этот отрезок было мало игр. Хотя еще пару матчей после возвращения игралось прямо тяжело. Выбился из ритма. Но втягиваюсь обратно.

Само собой, хотелось начать получше. Тем более, когда я во второй игре пасик отдал, команда победила. Подумал еще тогда, что вот сейчас пойдет, но в этот момент пришлось пропустить десять дней. Тренер мне сам говорил: некоторые ребята за это время себя уже показали, поэтому надо игрой заслужить (игровое время). Первые матчи я играл по 10-11 минут. Но он меня подбадривал – давай, мол, показывай, буду тебя чаще задействовать.

Абсолютно другой хоккей. В ЦСКА против нас играли в откат. Очень редко удавалось даже "два в один" выйти. В основном, позиционные атаки, да большинство. А тут в Торонто бегали туда-сюда всю игру. Очень классно! Игра пролетела незаметно. Помню, сижу в третьем периоде, смотрю на табло и не верю своим глазам – десять минут осталось. А, по ощущениям, только начали.