В матче с "Виннипегом" Кессел забросил 300-ю шайбу в НХЛ

"Питтсбург" в овертайме обыграл "Виннипег" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу хозяевам площадки принес нападающий Фил Кессел.

Для американца этот гол стал 300-м в лиге. 66 шайб он забросил за "Бостон" (2006-2009), 181 гол – за "Торонто" (2009-2015) и 53 раза он забивал за "Питтсбург" (с 2015 года).

Всего в лиге 30-летний хоккеист провел 843 матча и записал на свой счет 660 (300+360) очков.