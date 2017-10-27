В матче с "Виннипегом" Кессел забросил 300-ю шайбу в НХЛ

"Питтсбург" в овертайме обыграл "Виннипег" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу хозяевам площадки принес нападающий Фил Кессел.
Для американца этот гол стал 300-м в лиге. 66 шайб он забросил за "Бостон" (2006-2009), 181 гол – за "Торонто" (2009-2015) и 53 раза он забивал за "Питтсбург" (с 2015 года).
Всего в лиге 30-летний хоккеист провел 843 матча и записал на свой счет 660 (300+360) очков.
.@PKessel81 is the 2nd active American-born player to score 300 goals. pic.twitter.com/v7oF86Gqnl– Penguins PR (@PensPRLady) 27 октября 2017 г.
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