"Торонто" сообщил клубам НХЛ о готовности обменять Нюландера

Инсайдер Эллиотт Фридман в своем Твиттере сообщил о начале переговоров "Торонто" с другими клубами НХЛ по обмену форварда Вильяма Нюландера. Представители канадской команды сообщили коллегам, что их интересуют условия возможного обмена 22-летнего игрока.

Напомним, что швед находится в статусе ограниченно свободного агента и контракт с ним должен быть подписан до 1 декабря. Хоккеист хочет от "Торонто" долгосрочный контракт с зарплатой в 8 миллионов долларов за сезон, в то время как клуб готов платить лишь 6,6 миллиона.

Всего в лиге Нюландер провел 185 матчей, в которых набрал 135 (48+87) очков. "Торонто" выбрал его на драфте-2014 под общим 8-м номером.