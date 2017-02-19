"Тампа" проиграла "Далласу", Василевский отразил 24 броска

"Тампа" в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла в овертайме "Далласу" - 3:4. В составе "Лайтнинг" весь поединок в воротах провел Андрей Василевский, отразив 24 броска из 28. Нападающие Владислав Наместников и Никита Кучеров результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Тампа-Бэй" - 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Хедман - 9 (Бойл, Дотчин), 3:07 - 0:1. Джонсон - 17 (бол., Пойнт, Хедман), 11:59 - 0:2. Руссель - 9 (Хэмьюс, Сегин), 12:50 - 1:2. Руссель - 10 (Сегин, Ивз), 18:50 - 2:2. Хедман - 10 (бол., Джонсон, Палат), 29:46 - 2:3. Руссель - 11 (Сегин, Шарп), 44:40 - 3:3. Джей. Бенн - 20 (Икин), 63:47 - 4:3.

Вратари: Лехтонен - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 28 (11+8+8+1) - 37 (7+15+11+4).

Наши: - - Кучеров, Наместников.

Даллас. American Airlines Center.

"Аризона" - "Сан-Хосе" - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Бернс - 26 (Карлссон), 9:01 - 0:1. Карлссон - 8 (Хэйли, Диллон), 14:26 - 0:2. Хэйли - 1 (Мартин, Карлссон), 22:34 - 0:3. Ганзал - 15 (Голигоски, Врбата), 40:33 - 1:3. Бернс - 27 (бол., Кутюр, Торнтон), 56:35 - 1:4.

Вратари: Смит - Делл.

Штраф: 4 - 0.

Броски: 37 (16+13+8) - 33 (9+12+12).

Наши: Бурмистров - Голдобин.

Глендейл. Gila River Arena.

"Миннесота" - "Нэшвилл" - 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Голы: Гранлунд - 17 (бол., Нидеррайтер, Койву), 2:38 - 1:0. Зукер - 17 (Гранлунд, Сперджен), 37:00 - 2:0. Койву - 17 (Сутер, Зукер), 40:35 - 3:0. Уилсон - 8 (Вебер), 48:16 - 3:1. Суббан - 8 (Нил, Уилсон), 50:25 - 3:2. Зукер - 18, 56:41 - 4:2. Стаал - 17 (п.в., Поминвилль, Сутер), 58:05 - 5:2.

Вратари: Дубник - Ринне (57:11 - 58:05).

Штраф: 21 - 25.

Броски: 33 (9+13+11) - 39 (10+11+18).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.