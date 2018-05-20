"Тампа" победила "Вашингтон" и вышла вперед в серии, несмотря на голы Кузнецова и Овечкина

"Тампа" обыграла "Вашингтон" в пятом матче финальной серии "Востока" - 3:2.

В составе "Лайтнинг" результативную передачу отдал Никита Кучеров, который провел на площадке 15 минут 25 секунд. Защитник Михаил Сергачев отыграл 12 минут 3 секунд. Голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков из 30.

За "Кэпиталз" шайбы забросили Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 19 минут 29 секунд и завершил встречу с показателем "-2".

"Тампа" повела в серии - 3-2. Следующая игра состоится на площадке "Вашингтона".

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Пятый матч

"Тампа" - "Вашингтон" - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Наши: Кучеров (15:25/2/0), Сергачев (12:03/0/0) - Овечкин (19:18/3/-1), Кузнецов (18:16/4/1), Орлов (19:29/2/-2).

Счет в серии: 3-2.