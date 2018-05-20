05:00 | Хоккей — НХЛ

"Тампа" победила "Вашингтон" и вышла вперед в серии, несмотря на голы Кузнецова и Овечкина

Егвений КУЗНЕЦОВ.
Егвений КУЗНЕЦОВ.
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"Тампа" обыграла "Вашингтон" в пятом матче финальной серии "Востока" - 3:2.

В составе "Лайтнинг" результативную передачу отдал Никита Кучеров, который провел на площадке 15 минут 25 секунд. Защитник Михаил Сергачев отыграл 12 минут 3 секунд. Голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков из 30.

За "Кэпиталз" шайбы забросили Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 19 минут 29 секунд и завершил встречу с показателем "-2".

"Тампа" повела в серии - 3-2. Следующая игра состоится на площадке "Вашингтона".

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Пятый матч

"Тампа" - "Вашингтон" - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Наши: Кучеров (15:25/2/0), Сергачев (12:03/0/0) - Овечкин (19:18/3/-1), Кузнецов (18:16/4/1), Орлов (19:29/2/-2).

Счет в серии: 3-2.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (35)
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Сибиряк.1974.СМ

Жаль. Надеюсь, будет 7я игра. Андрей красавчик, тащит Тампу.

05:40

spetrov

gibson, объективно говоря, это задача вообще любого тренера в любом игровом виде спорта. Идеала все равно нет. :)

05:40

$n10nep$

Гибсон, что ж ты не ноешь про судейство то? Все четыре матча ныл как девочка. Никто кроме тебя столько про судейство не говорил. Второй гол забивается с чистым нарушении на Орлове. Что ты об этом то не поешь? Порадуйтесь. Должны же и болельщики затычек порадоваться хорошему хоккею. Я всем доволен, если что.

05:39

adehduard

И чо?Да ничо. Трактор форевер

05:39

gibson

По поводу Орлова. Его главная функция в Вашингтоне поддержка атаки, он пакмувер. Лишь старый дурак Монте-Кристо этого не понимает:-) В НХЛ огромное количество защитников, которые в обороне играют хуже, чем в атаке и никто не выставляет их на мороз. Задача каждого тренера в НХЛ использовать лучшие качества своих игроков и нивелировать худшие.

05:39

maks55555

oleg.bob-----Почему жесть? С Коламбусом, сам Вашингтон так делал в этом розыгрыше, Бобровский, тогда тоже страдал, как и Холтби, только там было больше ударов и больше пропущенных шайб.

05:38

unLost14

Ещё Шипа всегда на ветках в принципе мудрую мысль говорил-дескать, не надо раньше времени бахвальствовать и троллить соперника с его болелами. Пока серия идёт. Иначе может очень смешно обернуться. Совсем в другую сторону.

05:37

HarryAngel

Что касается Уошингтона, команда свои игры уже сыграла. Однако в этом нет заслуг тренера. Тротц как тренер не показал ничего, где можно было воскликнуть "а да Барри, а да зойкин сын!!!". А ведь без этого тоже никак ... В дальнейшем меня волнует только одно, кому дадут КоннСмит. Понятно что это будет не Кучеров. Если канешна он не начнет класть дубли в финале. Канакам вполне по духу повторить 2004-год и показательно унизить русского голтендера. На этот раз Васю. Вон уже их газеты пишут про "стемкос намбаван"

05:37

oleg.bob

Просто жесть!!! С 0:2 - 3:2!

05:35

spetrov

...Заметные по предыдущим сериям тоже совсем в тень ушли.

05:32

unLost14

Марио, хорош уже песни петь. Тебе пофиг на Тампу с Кэпсами должно быть.

05:30

spetrov

gibson, и глубины Тампы, и вратарского превосходства. Не вижу компонента, в чем бы WSH превосходил сейчас TBL.

05:29

Марио66

This is the End. My only friend, the End ---------------Sheep-king can't might post-season thing.

05:27

unLost14

Граф прав. Неделя отвратительная получилась. Хотя начиналась при гостевых 2-0 в серии. Остаётся болеть до конца...

05:26

gibson

Тампа обыграла Вашингтон чисто и, я бы даже сказал, красиво (Куч же обещал нам красивую игру) :-) В первом периоде тотальное доминирование, Вашингтон просто не понимал, что делать. Даже сам Вашингтон не имел ни разу такого превосходства над Тампой в каком-либо периоде. Столичных технично отвозили как команду АХЛ. Потом грамотно удержали счёт. Вашингтон имел ощутимое преимущество только в последние 5 минут, но было бы странно если команда уступающая в счёте не пошла в перед. Хочу послушать, что расскажет нам пионер, кто там мертвецы и недостоин финала:-) P.S. Ови, Кузя красвцы делают все возможное. Но против глубины Тампы тяжело найти аргументы, только усилия всей команды могут спасти Вашингтон.

05:25

HarryAngel

Послезавтра Ови разобьет клюшку об .. Уассю. Страшно предугадать его реакцию

05:25

Сочный Сухарь

maks55555.Сочный Сухарь----Может, нет позитива у Пионера в этот раз?///______ Похоже на то. По большому счету, фатального ничего не произошло. Нормальная такая заруба. Почему-то верю, что для Столичных все закончится зае..сь.

05:25

unLost14

За Пионера реально волнительно. После 3 гола Тампы, где Ови поучаствовал, он больше не появился...

05:22

maks55555

Сочный Сухарь----Может, нет позитива у Пионера в этот раз? Сбываются самые мрачные ожидания, связанные с Вашингтоном.

05:21

spetrov

Тоже верно.

05:21

unLost14

Смысл искать лучших и худших. Играет команда. Других не будет игроков. Именно эти же игроки пришли туда, куда пришли. Толку сейчас линейкой измерять, а кто же, чёрт возьми, худший? Эти же люди выйдут и на 6 матч. Иных нет.

05:19

spetrov

Твоими бы устами...

05:18

Сочный Сухарь

Пионер, - ты где? Не хватает твоего позитива.

05:18

Монте-Кристо (Мститель) .

Мрачная неделя. Два поражения сборной России на ЧМ и вылет после поражения в четвертьфинале от канадцев, которые фактически играли без вратаря. И три поражения подряд Вашингтона. Пока не траурная. Траурной может стать следующая неделя. Смерть и похороны Вашингтона. Но надеюсь, что столичные выйдут из комы. Что они еще поживут...

05:15

Сочный Сухарь

HarryAngel.This is the End. My only friend, the End (c)///______ Не беги вперед паровоза.

05:14

maks55555

Кстати и Монте-Кристо оказался прав, Тампа успокоила Вашингтон и переломила после этого серию.

05:14

unLost14

Карлсон 3 убойных момента не реализовал. Сто раз уже всё сказано на ветке "ошибка Орлова", поэтому ничего нового. Всё как в старые добрые времена. Вашингтон под угрозой вылета будет барахтаться на трясущихся ногах. Даже не знаю, смогут ли в 7 матч уйти. А вообще, виноваты сами, не взять серию, когда так всё относительно просто давалось. Не вцепиться ни в один домашний матч. Просто позорище. А Тампа-молодцы, выкарабкались из тяжёлой ситуации. При не самой лучшей игре. Но это и есть класс, вытягивать такие серии. Теперь уже мечта, вернуться снова туда.

05:14

HarryAngel

This is the End. My only friend, the End (c)

05:12

maks55555

Больше двух голов теперь Вашингтон не может забить Василевскому, но этого не хватает для победы и счет с 0-2 перешел в 3-2, и если до этого в четырех играх по игре Вашингтон выигрывал, то в пятой только в конце поддавил Тампу. В общем, теперь шансы Вашингтона призрачны становятся, Гибсон до этого писал, что Тампа дома три игры подряд не станет проигрывать, он оказался прав, его можно поздравить, как болельщика Тампы.

05:11

Сочный Сухарь

Все очень не однозначно, применимо к итогу всей серии. Конечно ВК теперь костьми ложится. Все-таки верится, что Кэпс смогут взять шестой матч. А сегодня - оооочень уныло. Верю в Вашингтон.

05:10

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