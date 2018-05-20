"Тампа" победила "Вашингтон" и вышла вперед в серии, несмотря на голы Кузнецова и Овечкина

"Тампа" обыграла "Вашингтон" в пятом матче финальной серии "Востока" - 3:2.
В составе "Лайтнинг" результативную передачу отдал Никита Кучеров, который провел на площадке 15 минут 25 секунд. Защитник Михаил Сергачев отыграл 12 минут 3 секунд. Голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков из 30.
За "Кэпиталз" шайбы забросили Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 19 минут 29 секунд и завершил встречу с показателем "-2".
"Тампа" повела в серии - 3-2. Следующая игра состоится на площадке "Вашингтона".
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Пятый матч
"Тампа" - "Вашингтон" - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Наши: Кучеров (15:25/2/0), Сергачев (12:03/0/0) - Овечкин (19:18/3/-1), Кузнецов (18:16/4/1), Орлов (19:29/2/-2).
Счет в серии: 3-2.
- Александр Овечкин
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Никита Кучеров
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
Материалы других СМИ
Сибиряк.1974.СМ
Жаль. Надеюсь, будет 7я игра. Андрей красавчик, тащит Тампу.
05:40
spetrov
gibson, объективно говоря, это задача вообще любого тренера в любом игровом виде спорта. Идеала все равно нет. :)
05:40
$n10nep$
Гибсон, что ж ты не ноешь про судейство то? Все четыре матча ныл как девочка. Никто кроме тебя столько про судейство не говорил. Второй гол забивается с чистым нарушении на Орлове. Что ты об этом то не поешь? Порадуйтесь. Должны же и болельщики затычек порадоваться хорошему хоккею. Я всем доволен, если что.
05:39
adehduard
И чо?Да ничо. Трактор форевер
05:39
gibson
По поводу Орлова. Его главная функция в Вашингтоне поддержка атаки, он пакмувер. Лишь старый дурак Монте-Кристо этого не понимает:-) В НХЛ огромное количество защитников, которые в обороне играют хуже, чем в атаке и никто не выставляет их на мороз. Задача каждого тренера в НХЛ использовать лучшие качества своих игроков и нивелировать худшие.
05:39
maks55555
oleg.bob-----Почему жесть? С Коламбусом, сам Вашингтон так делал в этом розыгрыше, Бобровский, тогда тоже страдал, как и Холтби, только там было больше ударов и больше пропущенных шайб.
05:38
unLost14
Ещё Шипа всегда на ветках в принципе мудрую мысль говорил-дескать, не надо раньше времени бахвальствовать и троллить соперника с его болелами. Пока серия идёт. Иначе может очень смешно обернуться. Совсем в другую сторону.
05:37
HarryAngel
Что касается Уошингтона, команда свои игры уже сыграла. Однако в этом нет заслуг тренера. Тротц как тренер не показал ничего, где можно было воскликнуть "а да Барри, а да зойкин сын!!!". А ведь без этого тоже никак ... В дальнейшем меня волнует только одно, кому дадут КоннСмит. Понятно что это будет не Кучеров. Если канешна он не начнет класть дубли в финале. Канакам вполне по духу повторить 2004-год и показательно унизить русского голтендера. На этот раз Васю. Вон уже их газеты пишут про "стемкос намбаван"
05:37
oleg.bob
Просто жесть!!! С 0:2 - 3:2!
05:35
spetrov
...Заметные по предыдущим сериям тоже совсем в тень ушли.
05:32
unLost14
Марио, хорош уже песни петь. Тебе пофиг на Тампу с Кэпсами должно быть.
05:30
spetrov
gibson, и глубины Тампы, и вратарского превосходства. Не вижу компонента, в чем бы WSH превосходил сейчас TBL.
05:29
Марио66
This is the End. My only friend, the End ---------------Sheep-king can't might post-season thing.
05:27
unLost14
Граф прав. Неделя отвратительная получилась. Хотя начиналась при гостевых 2-0 в серии. Остаётся болеть до конца...
05:26
gibson
Тампа обыграла Вашингтон чисто и, я бы даже сказал, красиво (Куч же обещал нам красивую игру) :-) В первом периоде тотальное доминирование, Вашингтон просто не понимал, что делать. Даже сам Вашингтон не имел ни разу такого превосходства над Тампой в каком-либо периоде. Столичных технично отвозили как команду АХЛ. Потом грамотно удержали счёт. Вашингтон имел ощутимое преимущество только в последние 5 минут, но было бы странно если команда уступающая в счёте не пошла в перед. Хочу послушать, что расскажет нам пионер, кто там мертвецы и недостоин финала:-) P.S. Ови, Кузя красвцы делают все возможное. Но против глубины Тампы тяжело найти аргументы, только усилия всей команды могут спасти Вашингтон.
05:25
HarryAngel
Послезавтра Ови разобьет клюшку об .. Уассю. Страшно предугадать его реакцию
05:25
Сочный Сухарь
maks55555.Сочный Сухарь----Может, нет позитива у Пионера в этот раз?///______ Похоже на то. По большому счету, фатального ничего не произошло. Нормальная такая заруба. Почему-то верю, что для Столичных все закончится зае..сь.
05:25
unLost14
За Пионера реально волнительно. После 3 гола Тампы, где Ови поучаствовал, он больше не появился...
05:22
maks55555
Сочный Сухарь----Может, нет позитива у Пионера в этот раз? Сбываются самые мрачные ожидания, связанные с Вашингтоном.
05:21
spetrov
Тоже верно.
05:21
unLost14
Смысл искать лучших и худших. Играет команда. Других не будет игроков. Именно эти же игроки пришли туда, куда пришли. Толку сейчас линейкой измерять, а кто же, чёрт возьми, худший? Эти же люди выйдут и на 6 матч. Иных нет.
05:19
spetrov
Твоими бы устами...
05:18
Сочный Сухарь
Пионер, - ты где? Не хватает твоего позитива.
05:18
Монте-Кристо (Мститель) .
Мрачная неделя. Два поражения сборной России на ЧМ и вылет после поражения в четвертьфинале от канадцев, которые фактически играли без вратаря. И три поражения подряд Вашингтона. Пока не траурная. Траурной может стать следующая неделя. Смерть и похороны Вашингтона. Но надеюсь, что столичные выйдут из комы. Что они еще поживут...
05:15
Сочный Сухарь
HarryAngel.This is the End. My only friend, the End (c)///______ Не беги вперед паровоза.
05:14
maks55555
Кстати и Монте-Кристо оказался прав, Тампа успокоила Вашингтон и переломила после этого серию.
05:14
unLost14
Карлсон 3 убойных момента не реализовал. Сто раз уже всё сказано на ветке "ошибка Орлова", поэтому ничего нового. Всё как в старые добрые времена. Вашингтон под угрозой вылета будет барахтаться на трясущихся ногах. Даже не знаю, смогут ли в 7 матч уйти. А вообще, виноваты сами, не взять серию, когда так всё относительно просто давалось. Не вцепиться ни в один домашний матч. Просто позорище. А Тампа-молодцы, выкарабкались из тяжёлой ситуации. При не самой лучшей игре. Но это и есть класс, вытягивать такие серии. Теперь уже мечта, вернуться снова туда.
05:14
HarryAngel
This is the End. My only friend, the End (c)
05:12
maks55555
Больше двух голов теперь Вашингтон не может забить Василевскому, но этого не хватает для победы и счет с 0-2 перешел в 3-2, и если до этого в четырех играх по игре Вашингтон выигрывал, то в пятой только в конце поддавил Тампу. В общем, теперь шансы Вашингтона призрачны становятся, Гибсон до этого писал, что Тампа дома три игры подряд не станет проигрывать, он оказался прав, его можно поздравить, как болельщика Тампы.
05:11
Сочный Сухарь
Все очень не однозначно, применимо к итогу всей серии. Конечно ВК теперь костьми ложится. Все-таки верится, что Кэпс смогут взять шестой матч. А сегодня - оооочень уныло. Верю в Вашингтон.
05:10