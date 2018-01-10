"Тампа" обыграла "Каролину", Василевский сделал 28 сэйвов

"Тампа-Бэй" на своем льду переиграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий хозяев Никита Кучеров достиг отметки в 60 очков за сезон, сделав голевую передачу, а его соотечественник и одноклубник Андрей Василевский сделал 28 сэйвов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" – "Каролина" – 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)
Голы: Макгинн – 7 (бол., Уильямс, Славин), 3:23 – 0:1. Хедман – 6 (КУЧЕРОВ, Стэмкос), 10:02 – 1:1. Ахо – 14, 12:10 – 1:2. Джонсон – 14 (Строльман, Пойнт), 16:26 – 2:2. Джонсон – 15 (Дотчин, Пойнт), 21:58 – 3:2. Фольк – 4 (бол., Терявяйнен, Стаал), 30:36 – 3:3. Дотчин – 3 (Пойнт, Палат), 49:27 – 4:3. Джонсон – 16 (Хедман), 54:54 – 5:3. Линдхольм – 12 (Фольк, Терявяйнен), 58:42 – 5:4.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ – Уорд (57:05 – 58:42, 59:01 – 59:08, 59:12).
Штраф: 8 – 0.
Броски: 34 (14+11+9) – 32 (8+15+9).
Наши: Кучеров (15:05/1/1), Наместников (17:34/2/0), Сергачев (15:31/2/0) – -.
10 января. Тампа. Amalie Arena.
ростовский свин
Упёртый русский Каролина,....зачем обсуждать каролину..ну хотя бы затем -что каролина с очень высокой вероятностью может быть первым противником тампы в плове...
16:24
ростовский свин
Vasek..ну вот-))) а я думал -шанс решить проблему кипера у кейнз..помню неделькович играл сильно на каком то молодежном турнире -не вспомню уже на каком...фамилия просто запомнилась - просматривал состав фарма и глаз зацепился.
16:12
bezik
75 дюймов примерно 190 см, 72 - 183. Визуально самый маленький Сарос из Нэшвилла и то у него 180
16:06
Vasek
72 дюйма, по нынешним временам мелковатый рост для кипера. Василевский для примера 75, Мюррей, Хэллибайк -76, Бишоп - 79. Вообще забавно. Сейчас в НХЛ всего 7 киперов ростом 72 дюйма или ниже: Стэлок, Бернье, Делл, Раанта, Халак, Худобин и Сарос. И все бэкапы (ну Раанта типа основной в Аризоне, но в любой другой команде это бэкап). Притом Худобин, Делл и Сарос потрясающую игру показывают, но без шансов на основу, даже при обмене. Бернье вот попал в тор-3 недельный, но играл много только потому, что Варли сломался снова. Стэлок много сыграл из-за травмы Дубнега. Самые "мелкие" из 100% стартёров в НХЛ 73-дюймовые Куик и Лунтик. Все остальные стартёры ещё выше. *оф.сайт даёт рост в дюймах, в см переводить лень*)))
15:53
bezik
Sправедливый, вышла в ПО. Мне тоже побоку на строительство команды, да и каролины. Но видел пару их матчей и хочется увидеть их в ПО. Баффало тож надоел своими странностями в виде Окпосо, 10 млн Айкелу и контракта Моулсона. Вот в этом году стараюсь следить за Кейнз и НДД. Эх, Илюша! К черту СКА, может вернется на ПО к дьяволам, было бы круто!
15:41
Sправедливый
Упёртый русский, А-ха-ха, заходишь, наверное, думаешь, во сколько комментов "мои" (наши) собрали, а тут облом! ))) Обидно, да? )))
15:40
bezik
Зачем кости перемывать одной и той же команде, о которой уже все понятно. Вот я бы лучше обсудил проблемы Соты и Оттавы, особенно Сенс. Но это в другой раз. Жирарди сделал свое дело, поэтому сегодня вообще отдыхал. Мавр Даниэль.
15:38
Sправедливый
bezik А то ураганы уже почти 10 год близко вращаются, но так попасть и не могут. Это ж не фарм-клуб Чикаго, чтоб растить молодых на продажу. Пора бы и чего-то добиться, хотя бы как Нефть. ---------------- А чего "Нефть" добилась то? ))) Ты пойми, в НХЛ не как в КХЛ, не нужен никому такой сиюминутный пировый результат, ну и что что выйдут в плей-офф разок... Кстати, даже вон у нас новый президент "Адмирала" и тот заявил, что нафиг мне не нужен такой плей-офф, из которого мы сразу вылетим! Хочет команду строить... И это правильно! Но не факт, что что то выйдет. ))) Пусть строят, короче... Впрочем, мне "ураганы" как то по... Есть очень много и других симпатичных клубов, которые гораздо дольше Кубок Стэнли в руках не держали.
15:36
Упёртый русский
Каролина, Виннипег... Вот у Тампы ныне очень сбалансированный состав в нападении подобрался, лучший в НХЛ на сегодня. Последние пару матчей мне очень нравится тройка Наместников-Гурд-Киллорн. Очень прилично выглядят. Кунитц пока не сильно вписался в первое звено, но там и так всё прилично. И вторая тройка тоже очень хороша. Да и четвёртая тройка не выпадает. Джирарди порешал прошлую игру - гол + пас. Прибавляет, не? Хедман с Сергачёвым феерят впереди. Одного надёжного заща прикупить - и можно с большими надеждами ждать Кубок Стенли... Тампа сильнее на сегодня по составу и Виннипега, и Каролины. И по игре - тоже. И по очкам в регулярке. И по количеству россиян в составе. И чего тех других обсуждать то? Еронко постарался?
15:30
Vasek
ростовский свин, посмотрел состав фарма каролины: алекс неделькович -на молодежном уровне был перспективный вратарь??? ведь так??? -------------- был, но не вырос. В прямом смысле слова ))) 72 дюйма, по нынешним временам мелковатый рост для кипера. Василевский для примера 75, Мюррей, Хэллибайк -76, Бишоп - 79.
15:30
ростовский свин
и добавлю еще немного к мысли Sправедливого насчет того, что важнее иметь иметь трех игроков забивающих по 20 чем одного забивающего 50.....Банальная вещь вариативность атаки и независимсть от лидера ..взять тот же пег -вот сейчас сломался шайфли (вообще топ игрок,лидер пега) кто то это заметил?? нет.Есть лайне потенциально это суперснайпер .У лайне высочайший процент точности броска -17%..казалось бы ставь его в звено к шайфли -и пусть шайфли набрасывает ему шайбу в ЛКВ.и давайте им играть по 20 минут каждый матч(где то я это уже видел-)))).если пег играл по этой схеме -лайне уже имел бы голов 30 к этому моменту.Но игра пега была бы лишена вариативности .А так лайне играет всего 15минут -забил "всего"19..зато пег лидирует в центре..Вывод :что наличие снайпера достижение им отметки 30 и более шайб - это понятие растяжимое -это зависит от игрового стиля команды и от айстайма -распределения игрового времени.
15:27
bezik
Sправедливый, ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ, речь не о победе в КС, А О ВЫХОДЕ В ПЛЕЙ-Офф!!! Мы тут и не пытались рассуждать о чашке!
15:25
Sправедливый
ростовский свин, Да, у Виннипега, первые снайперы посильнее будут... Да я вообще то и не собирался тут кого то кому то противопоставлять. Мне просто резануло слух, что вот дескать для победы в КС (или это не главная цель?) нужен обязательно снайпер (на сколько я понял хотя бы один), обязательно выбивающий каждый регулярный сезон 30-ку!
15:23
bezik
А то ураганы уже почти 10 год близко вращаются, но так попасть и не могут. Это ж не фарм-клуб Чикаго, чтоб растить молодых на продажу. Пора бы и чего-то добиться, хотя бы как Нефть.
15:21
bezik
Sправедливый, цифру бери ниже, лишь бы стабильно была. Молодые так молодые, но вот в Элайаса Линдхольма, тоже молодого, уже перестали верить. и Аризона молодая последние несколько лет, разве что Доан пылил, а теперь серьезно уже обсуждают, куда обменяют ОЭЛа. Твои же слова: И что это даст? Что за стереотипы такие о 30-ти голах? Да выход в ПО это даст.
15:17
Sправедливый
bezik и Картера я забыл еще, кто он, если не снайпер? и кто хотя бы близко у Каролины подходит под описанных игроков кроме Скиннера? ----------------- Ну так (повторюсь) молодые же ещё ё-маё! Ахо всего 20 лет! Шарп вообще в этом возрасте не знал что такое НХЛ. Картер в 20 лет был сильнее чем Ахо? Сомневаюсь. Только Кейн с Тэйвзом в столь юном возрасте уже засветились, но лишь точно также как и Ахо. ))) P.S. Так мы в итоге определяющую цифру то понизили, с 30 до 20?. )))
15:09
ростовский свин
Sправедливый..относительно пега и тампы я тебя немного поправлю-там снайперы топ 6 забивают значительно больше 20 за сезон..у того же пега уже у лайне и элерса по 19 ..у конора, шайфли, уилера по 15, у перро 14 -при этом шайфли уже 6 матчей травмирован, перро -тоже сыграл мало- и айстайм у него был смешной около 10-12 минут за матч -так как он играл в 4 звене-)) такая вот у пега глубина -игрока топ 6 могут отправить играть в 4 звено.Про тампу я вообще молчу-))) Помнится около 1.5 месяца назад я сказал что пег единственная команда лиги сопоставимая с тампой по потенциалу нападения...
15:05
bezik
Я говорил про игроков-снайперов, основная задача которых забивать шайбы. 30 принято ориентиром брать, я и написал про 30. Бержерон с Крейчи, да и у Тэйвза с Копитаром совсем другие задачи - сплошные претенденты на Селке. У Каролины сейчас задача выйти в ПО, мы и говорим про регулярку. В ПО они и не попадают из-за того, что некому забивать и огромная куча голевых моментов не реализуется. Каролина, как и Коламбус, из-за этих проблем внизу по ПП идет. Про ПО и шансы на Стэнли поговорим ближе к началу. Но для сравнения, не забивай у НЙА Бэйли и Ли такое количество шайб, играя с Таваресом, островитяне были бы на дне, как та же Флорида. Да и ВК ты не особо в тему привел, вот последние несколько лет у ЛАК забивать кроме Картера было некому и ЛАК, которые могли бы пошуметь в ПО, туда даже не попали. А в 15/16 Копитар и Тоффоли забили приличное количество шайб, и команда в ПО. У Далласа в прошлом году Сегин да Бенн играли, Шарп сломался, Ивза обменяли, вот и команда боролась за 1 пик, а не чашку.
15:05
Sправедливый
Vasek Sправедливый, а почему, собственно, равняться именно на "Питтсбург"? Чем чемпионские "Чикаго", "Бостон" и "Л-А" были хуже? ... ------------------------- ну дык, в Каролине ГМ Рон Фрэнсис. На кого ещё Фрэнсису ровняться, как не на почти-родной Питтсбург? =)) ------------------- А где одновременно вторых Кросби с Малкиным взять? )))
14:56
Sправедливый
bezik, Ох уж как мы сразу заершились то. ))) Что значит под себя подстроить факты? При чём тут я вообще? Ты же сам написал определяющую (?) цифру. Я же не говорю, что Кейн, Тэйвз, Браун, Габорик, плюс тот же Бержерон с Крейчи (тогда) слабые ребята. Я просто реально не понимаю, почему нужно оценивать силу команды по такому сомнительному (и я это в цифрах доказал) параметру. На мой взгляд (и тут я согласен с ростовским) гораздо важнее, чтобы эти снайперы-майсеры были ровно распределены по команде, а если точнее то по двум звеньям уж точно, а желательно и далее... Давай рассуждать логически, шесть человек (т.е. первые две тройки) выбивают по 30 хоть в одной команде? Нет. А именно они (все вместе) и определяют атакующую мощь команды. А иногда и не только. А так... Ну вот, скажем, в "ВК" всегда есть человек который выбивает. И что? Помогает? Стать лучшими в регулярке, да, а дальше? Ты вот посмотри (я сейчас твою методику применять буду), на сегодня у лидирующих в дивизионе "столичных" шесть человек идут на результат 20 и более, но из них 3 точно и 3 под вопросом. У самой лучшей и самой забивной команды НХЛ "Тампы" тоже те же 6 человек идут на результат 20 и более. У того же "Виннипега" тоже также шесть человек выбьют по 20 голов. Но ведь и у "Каролины" тоже шестеро! Плюс есть рядом и седьмой человек... Действительно, много молодых ребят плюс тот же Скинер умеет выбивать 30-ку. Не знаю... Я просто так считаю, что лучше иметь вот такие ровные звенья, чем ориентироваться на одного (Овечкин, Ковальчук, Нэш...). И ничего я не зацепился (надул губы,... ушёл в другую комнату).
14:49
ростовский свин
посмотрел состав фарма каролины: алекс неделькович -на молодежном уровне был перспективный вратарь??? ведь так???
14:41
ростовский свин
Vasek..про зыкова абсолютно в точно.Я по весне помню зыков дебютировал в каролине весьма ярко ..не форсируют подведение к основе?? так мне кажется он уже готов.нужно наигрывать - потенциал хороший.
14:24
bezik
и Картера я забыл еще, кто он, если не снайпер? и кто хотя бы близко у Каролины подходит под описанных игроков кроме Скиннера?
14:21
bezik
Чего ты за цифры зацепился? Тот же Тэйвз минимум 25 выбивал до прошлого года хотя бы, а были еще Шарп и Хосса, которых ты почему-то решил продинамить. Плюс ПатрикКейн. У королей к 1 чемпионству был Браун, стабильно выбивающий не менее 24, а во втором огромна роль Габорика, который был типичным снайпером, когда не на больничном. Любишь ты факты под себя подстроить
14:17
ростовский свин
bezik..это очень здравая мысль кого то прикупить в дэдлайн из пары джеймс нил или пачоретти(я за пачоретти) в каролину....платежка у каролины самая пустая во всей лиге, состав молодой -драфт пиками можно и пожертвовать..кстате, каролина была активна летом - римсдайк, крюгер, дарлинг..еще кто -то-)руководство понимает что можно уже и пробывать пбеждать.Ты прав каролина полюбому приобретет кого то в феврале.
14:17
Vasek
bezik, у Каролины сейчас все есть в защите. Может и не уровень Норриса, но уж точно все 3 пары довольно высокого среднего уровня. И все великолепно с потолком и контрактами. Только с Семиным прокол вышел. Надо летом бороться за Нэша им, очень полезен будет ------------------------- да брось, какой Нэш?! Закончился он на топ-уровне, как снайпер уж точно. Да и не кубковый он. Скиннера сотряс добил, а так вполне мог стать топом. Зыкова им пора опробовать. У этого хоть масса есть, не убьют в первой же игре, как Каменева-Щербака. ___________________ Sправедливый, а почему, собственно, равняться именно на "Питтсбург"? Чем чемпионские "Чикаго", "Бостон" и "Л-А" были хуже? ... ------------------------- ну дык, в Каролине ГМ Рон Фрэнсис. На кого ещё Фрэнсису ровняться, как не на почти-родной Питтсбург? =)) Но не ровняются особо, не забывай Пенс в эпоху Салли это команда строго контратакующая (только от Сида-Джино-Кеса и Д'Артаньяна идёт яркость, остальные предельно деревянные ребята), а Каролина наоборот пытается играть в контроль шайбы. И евросов слишком много в атаке, совсем другим путем идут. Скорее на Тампу ровняются, за вычетом того, что фарм у Унитазов похуже развивает кадры.
14:17
Sправедливый
bezik, ...Каролине нужен снайпер, который хотя бы 30 будет стабильно выбивать.... ----------------- И что это даст? Что за стереотипы такие о 30-ти голах? Когда "Чикаго" выиграл первый КС (2010г.), скажем так в новой эре, то один только Кейн еле-еле забил, как раз, ровно 30 голов в регулярке. ))) На следующий год (2011г.) аналогичный результат повторил "Бостон" и Лучич (КС и 30 голов в регулярке). А вот далее... В 2012 и в 2014 годах за "Лос-Анджелес" никто и не забивал 30 (да там и реально некому!), а они взяли и выиграли два КС. 2013 год короткий - пропускаем. В 2015 году у "Чикаго" тоже никто не смог 30-ку выбить (Тэйвз - 28). И только в 2016 и в 2017 годах в "Питтсбурге" проявил себя супер "снайпер" Кросби. ))) Также он (вместе с Малкиным, конечно) выбивал 30-ку и в далёком уже 2009 году... Но тут вопрос, а почему, собственно, равняться именно на "Питтсбург"? Чем чемпионские "Чикаго", "Бостон" и "Л-А" были хуже? ... Или я немного не понимаю задач, которые ставятся клубу. )))
13:57
bezik
ростовский свин, ну тяжело заметить прогресс боттом-6, когда мало игр смотришь. Я видел игры 3 Пега, где они давили всеми звеньями, но от этого те же Копп и Лаури не стали для меня известнее и лучше.
13:53
bezik
ростовский свин, да я надеюсь на ПО для Ураганов. Снайпер нужен каждому, но у всех команд-лидеров есть такие кроме, может, Утят, но тех выкосили травмы, поэтому там сыграло чуть ли не 6 звеньев. Вот у Коламбуса тоже беда с этим, вот и выезжают на Бобре. Пора Фрэнсису раздавать пики и проспектов и набирать игроков поопытнее. Тот же Джеймс Нил, Нюквист наверняка доступен у ДРВ, Пачиоретти.
13:50
ростовский свин
bezik..не забывай еще про слово прогресс..вон у пега в том году все видели еще одну проблему, которую ты не упомянул: слабый боттом 6..низовые звенья....И что мы видим в этом году: копп, армия, лаури добились впечатляющего прогресса..я недавно смотрел матч с сан хосе - так там армия разрывал просто! а впрошлом году он болтался на границе ахл и 4 звена.У каролины парни молодые и не бестолковые -я уверен все они будут прогрессировать!
13:47