"Тампа" обыграла "Каролину", Василевский сделал 28 сэйвов

"Тампа-Бэй" на своем льду переиграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий хозяев Никита Кучеров достиг отметки в 60 очков за сезон, сделав голевую передачу, а его соотечественник и одноклубник Андрей Василевский сделал 28 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Каролина" – 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)

Голы: Макгинн – 7 (бол., Уильямс, Славин), 3:23 – 0:1. Хедман – 6 (КУЧЕРОВ, Стэмкос), 10:02 – 1:1. Ахо – 14, 12:10 – 1:2. Джонсон – 14 (Строльман, Пойнт), 16:26 – 2:2. Джонсон – 15 (Дотчин, Пойнт), 21:58 – 3:2. Фольк – 4 (бол., Терявяйнен, Стаал), 30:36 – 3:3. Дотчин – 3 (Пойнт, Палат), 49:27 – 4:3. Джонсон – 16 (Хедман), 54:54 – 5:3. Линдхольм – 12 (Фольк, Терявяйнен), 58:42 – 5:4.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ – Уорд (57:05 – 58:42, 59:01 – 59:08, 59:12).

Штраф: 8 – 0.

Броски: 34 (14+11+9) – 32 (8+15+9).

Наши: Кучеров (15:05/1/1), Наместников (17:34/2/0), Сергачев (15:31/2/0) – -.

10 января. Тампа. Amalie Arena.

Кучеров достиг отметки в 60 очков. Видео