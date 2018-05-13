Стивен Стэмкос: "Бояться "Вашингтон" для нас недопустимо"

Капитан "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос сообщил о настрое команды перед вторым матчем финальной серии Восточной конференции против "Вашингтона". Столичные хоккеисты ведут в серии 1-0.

– Нужно уметь уважать и себя, и соперника, но страха быть не должно, - цитирует официальный сайт НХЛ Стэмкоса. - Ты никогда не зайдешь в Кубке Стэнли так далеко, играя испуганно. Должно быть здоровое желание исправить положение. В нашей игре нет ничего такого, от чего они пришли бы в смятение. Мы просто должны играть лучше, вот и все. Они заслужили свою победу. Теперь мы должны заслужить свою.