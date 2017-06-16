Стив Айзерман: "Нам нужен игрок плана Сергачева, у него светлое будущее"

Генеральный менеджер "Тампа-Бэй" Стив Айзерман доволен обменом с "Монреалем", по которому в стан "Молний" отправился российский защитник Михаил Сергачев, а в "Канадиенс" – нападающий Джонатан Друэн. В прошлом сезоне Сергачев сыграл в четырех матчах НХЛ. В OHL на его счету 50 матчей в "регулярке" и 43 (10+33) очка, а также три (1+2) очка в семи матчах плей-офф.

– Мы провели этот обмен, потому что искали защитника, – цитирует сайт НХЛ Айзермана. – Нам нужен игрок плана Сергачева – атакующий защитник, большой, сильный, с хорошим катанием, с хорошим пасом. Мы нашли то, что искали. Поэтому сделка была завершена. "Монреаль" тоже получил искомое.

Мы считаем, что у Сергачева светлое будущее. Из-за драфта-расширения, конечно, пришлось внести определенные коррективы. Нашей команде нужен был молодой атакующий защитник, и мы рады завершенной сделке.