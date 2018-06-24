Сошников подписал контракт с "Сент-Луисом"

Российский форвард Никита Сошников подписал односторонний контракт с "Сент-Луисом", сообщает агент игрока Дэн Милстейн в Твиттере.
Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на один год.
Напомним, Сошников перешел в "Сент-Луис" по ходу сезона-2017/18 из "Торонто. В 12 матчах регулярного чемпионата за "Блюз" игрок забросил одну шайбу и сделал одну передачу.
Nikita Soshnikov signs 1 year, 1 way contract extension with @StLouisBlues . pic.twitter.com/71C13a5dTL– Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) 24 июня 2018 г.
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