СМИ: "Причина разлада между Бобровским и "Коламбусом" в том, что Сергей не подписывает новый контракт"

Причина конфликта Бобровского с "Коламбусом" в том, что вратарь не хочет подписывать новый контракт, сообщает TSN.

- Сергей Бобровский пока что не подписывает новый контракт с "Коламбусом", и это могло послужить причиной разлада между игроком и клубом, - было сказано в эфире телеканала. - Теперь вопрос состоит в том, как скоро и когда они найдут взаимопонимание между собой? Главный тренер команды Джон Торторелла отказывается от заявления, сделанного генеральным менеджером Ярмо Кекалайненом, Бобровский отклоняет требование клуба. Очень интересная ситуация, ведь обе стороны конфликта ожидают лучшего друг от друга. Бобровский нужен "Коламбусу" в плей-офф даже в том случае, если он не очень хорошо проведет регулярный чемпионат.

По сути, у Сергея все карты находятся на руках. Если он захочет покинуть команду без торгов, он сможет это сделать. И наоборот, в то же время он нужен клубу. "Коламбус" никогда в своей истории не играл в плей-офф. В этом сезоне Бобровский и Панарин могут вписать свои имена в историю "Коламбуса". Но, в связи с ситуацией, возникшей вокруг российского вратаря, сделать это будет непросто.

Сергей Бобровский не сыграет в блиажайшем матче команды против "Нэшвилла". Клуб выпустил заявление, согласно которому, россиянин был наказан за то, что нарушил внутренние корпоративные правила команды.