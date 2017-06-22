Сидни Кросби: "Макдэвид заслужил награду, проведя невероятный сезон"

Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби отдал должное нападающему "Эдмонтона" Коннору Макдэвиду, который получил приз самому ценному игроку. Сам Кросби, который дважды получал "Харт Трофи", занял второе место.

– Для меня большая честь быть в числе номинантов, – цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. – Макдэвид сделал все как нужно. Нам остается готовиться к следующему сезону. Коннор упорно трудился, чтобы достичь этой цели. Он сделал это в раннем возрасте. Я уверен, что это не единственная его награда за карьеру. Думаю, он получит их намного больше. Он заслужил ее, проведя невероятный сезон.