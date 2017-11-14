Шайба Радулова не спасла "Даллас" от поражения в матче с "Каролиной"

"Каролина" обыграла "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. Хет-трик на свой счет записал нападающий "Харрикейнз" Теуво Терявяйнен.

Российский форвард "Старз" Александр Радулов провел на площадке 19 минут 40 секунд и забил гол. Он нанес 3 удара по воротам и завершил встречу с показателем "-3".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Даллас" - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Голы: Ахо - 1 (Стаал, Терявяйнен), 8:07 - 1:0. РАДУЛОВ - 6 (бол., Сегин, Бенн), 28:44 - 1:1. Терявяйнен - 4 (бол., Стаал, Ахо), 42:39 - 2:1. Терявяйнен - 5 (Славин, Стаал), 46:51 - 3:1. Терявяйнен - 6 (Стаал, Ахо), 49:44 - 4:1. Скиннер - 9 (ван Римсдайк, Линдхольм), 59:57 - 5:1.

Вратари: Дарлинг - Бишоп.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 28 (9+10+9) - 26 (9+6+11).

Наши: - - Радулов (19:40/3/-3).

14 ноября. Роли. PNC Arena.