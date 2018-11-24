Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Детройт"

"Вашингтон" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1.

Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин набрал в этой игре 2 (1+1) очка. Россиянин отыграл 22 минуты и заработал показатель "+2". Защитник Дмитрий Орлов за 22 минуты 17 секунд набрал "+1".

Эта победа стала для "Вашингтона" четвертой подряд. Команда идет 4-й в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Детройт" - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Атанасиу - 10 (Ванек, Декейсер), 8:46 - 0:1. Уилсон - 3 (Бэкстрем, Овечкин), 32:13 - 1:1. Кемпны - 2 (Бойд, Бураковски), 46:38 - 2:1. Овечкин - 16 (Дауд, Уилсон), 48:34 - 3:1.

Вратари: Холтби - Бернье (56:29).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 20 (5+8+7) - 32 (14+4+14).

Наши: Овечкин (22.00/3/+2), Орлов (22.17/2/+1) - -.

23 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.